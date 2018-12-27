2019 TÜRKİYE İÇİN NELER GETİRİYOR? 2

ÖZLEM ÇETİNKAYA YILMAZ

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“ZOR ZAMAN!”

2 Şubat 2019’da savaş gezegeni Mars ile “yakıp, yıkıp, yeniden yapılanmanın” gezegeni Plüto’nun, gerçekleşen 90 derecelik açısını yaşayacağız.

Güvenlik güçlerindeki değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma nedeniyle, iktidar/yönetim ile arasında bir gerginlik yaşanabilir.

Askeri hareketlilik ve muhtemelen Nato olarak; açık düşmanlarla çatışma veya köprülerin atılması yaşanabilir.

Yıl içinde; zaman, zaman bu gerginliklerle karşılaşabiliriz.

Haziran’ın ikinci yarısında gerçekleşen gezegen konumlarıyla, oldukça gergin enerjiler yaşıyor olacağız.





Geçmişte; “Mars- Plüto karesi” ne zaman yaşandı ?

Örneğin: 2018 yılında Mars+Plüto kavuşumu 26. 4. 2018’da yaşandı.

(Yani, gökyüzünde her iki gezegenin aynı yerde hizalanıp, bu çekim gücünden ortaya çıkan enerjilerin birleşerek Dünya’ya yansıdığı zaman dilimi).

Geçen sene, Dünya’da zaman, zaman yükselen enerjileri yaşadık. (26 Nisan’dan +_ 2,3 Ay öncesi ve sonrası, tüm Dünya’da “güç savaşları” yaşandığını gördük.)

Dolayısı ile 2. Şubat 2019’da yine buna benzer durumların yaşanması söz konusu olabilir.

Geçmişte, diğer Mars- Plüto karelerinin yaşandığı bu tarihleri de inceleyebiliriz.

22 Şubat 2017

12 Mart 2015

Peki 2019’da diğer sert randevülar ne zaman dersek?

2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız.(+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşayabiliriz.

5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

Gelecekte Mars-Plüto karesi ne zaman tekrar yaşanacak?

13 Ağustos 2020

9 Ekim 2020

23 Aralık 2020

2 Temmuz 2022

11 Haziran 2024

Buradan da anlıyoruz ki 2020 çok daha sıkıntılı bir yıl olacak…

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17.2.2019’da VENÜS/15*29’Oğlak ile NEPTÜN/15*29’/Balık 60 derecelik açısını gerçekleştirecek.

Türkiye bu olumlu etkiyi, ortakları olan alandan alıyor.

Dolayısı ile uyumlu bir diplomasi için, gayet uygun bir gün olduğunu görebiliriz.

Uyumlu bir diplomasinin sürdürüleceği, iyimserliğin devrede olduğu, manevi duyguların yüksek olduğu bir gün olacağından; bu yönde girişimler görebiliriz.

Özellikle “düşman” olarak görülenlerle yapılabilecek anlaşmalar söz konusu olabilir.

Bu yıl içinde bu enerji tekrar 8 Aralık 2019’da yaşanacaktır.

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18.Şubat 2019’da VENÜS SATÜRN kavuşumu yaşayacağız.

Mali disiplin, Finansal sistemde bir düzenleme, girişilen adımlarda ayakları sağlam yere basan anlaşmalar, kalıcı ortaklıklar söz konusu olur.

Açık düşmanlarda bir takım anlaşmalar söz konusu olabilir.

Geçmişte: 25 Aralık 2017’de benzer enerji yaşandı

Gelecek randevuları:

11 Aralık 2019

6 Şubat 2021

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4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosunu yaşamak üzere Merkür durağa giriyor (S Stationery) ve 6 Mart 2019’da Merkür Balık burcunun 29°38' derecesinde Türkiye haritasında “İktidarı” anlatan onuncu evine denk gelen yerinde retro hareketine başlıyor.

Transit süresi: 5 Mart 2019 ile 30 Mart 2019

Merkür’ün seyir haritası:

• 4 Mart 2019 Merkür Stationer- Durağan

• 6 Mart 2019 Merkür SRx retro başlangıcı

• 27 Mart 2019 Merkür retro bitişi ve S - Durağan

• 29 Mart 2019 Merkür D - direk hareketine dönüyor

Dolayısı ile; 4 Mart 2019 ile 30 Mart 2019 arasındaki süreçte özellikle iktidar alanında bazı “iletişim sorunlarının” baş göstermesi mümkündür.

Balık burcunun 29 derecesinde başlayacak olan bu retronun, iktidar ve yönetimdeki kişilerin; iletişimlerinde özellikle, “yanlış ifadelere, yanlış anlamalara veya yanlış anlaşılmalara” maruz kalabileceklerini görebiliyoruz.

Dolayısı ile bu üç haftalık süreçte polemikler, kendini ifade etmeye çalışmalar, konuştukça büyüyen sorunlar, teknoloji ile sorunlar ve data kayıpları gibi sorunlar yaşanabilir.

(Ve bu 29 derecedeki MERKÜR SRx Türkiye haritasında Halkı anlatan AY 29°/İkizler ile kare açılı. Ayrıca Ay Yeniay öncesi Balzamik fazda.)

Peki bu ne anlama geliyor?

İktidar ile Halk arasında bir iletişim sorunu olarak yaşanabilecek üç haftalık bir süreç.

Ve muhtemelen olayların iç yüzünü kimse bilemeyecek. Olay bir yerden çıkacak ancak kaynağı bilinemeyecek ve büyük manipülasyonlar yaşanabilir.

Yılın bu ilk Merkür retrosunda “Scheat” sabit yıldızının Merkür ile kavuşumda olduğunu görüyoruz.

SCHEAT sabit yıldızın etkilerine bakarsak , şu anlamlarla anıldığını görüyoruz.

ANLAMI: Çok olumsuz. Ünlü ve açık fikirli kişilerde olur.

Farklı, hızlı düşünme, imkansızı düşünme, yapmaya cesaret etme ve alışılmışın dışında zihinsel kapasiteyi temsil eder.

Solar Fire’e göre ise şöyle ifade edilmiştir:

Ünlü ve özgür düşünceli insanların haritalarında etkili görünmektedir.

Farklı fikirler, meydan okuyan bir akıl, hızlı ve imkansızı düşünme veya yapma cesareti göstermekle ilişkilidir.

Geleneksel düşünce şekillerini veya felsefeleri kırmak görülebilir.

Scheat’ta mantıktan ziyade ruhun önceliği gözlemlenir.

Bunlar ne anlama geliyor?

5 Mart 2019 ile 30 Mart 2019 arasında

- İktidar kendini ifade ederken “yanlış anlaşılmaya” maruz kalabilir.

- Retro Merkür ile Ay arasındaki 90 derecelik açı ile iktidar ile halk arasında bir iletişim sorunu olabilir. İfade sorunları yaşanabilir.

- İletişim özellikle teknolojik olarak halkın facebook, twitter v.s. gibi platformları kullanarak kendilerini ifade edişleri alanda kısıtlanabilir. (bu platformlar üzerinden iletişim engellenebilir).

- “Teknolojik sızma” (Merkür Retro/Balık) olarak gerçekleşebilecek bir olay; özellikle iktidarı ilgilendiren bir alanda gerçekleşebilir.

- Yurtdışı kaynaklı bir siber saldırı söz konusu olabilir. Ancak Yeniay öncesi Balzamik fazda başlayan bir Merkür Retro ile, muhtemel böyle bir saldırı “faaili meçhul” kalacaktır… (Yeniay öncesi balzamik Ay/9.ev ile)

*

21 Mart 2019’da diplomasiyi temsil eden Venüs gezegeni ile Etik kuralları ve bereketi temsil eden Jüpiter’in 60 derecelik olumlu açısı gerçekleşiyor.

Türkiye’nin memurlarını veya diğer tüm üniformalı çalışanları için, bir eğitimden söz edebiliriz.

Bu eğitim teknolojik bazda bir reform olabilecek bir eğitim olabilir.

Yurt dışında bazı stajlar, özel eğitimler alacak bir kadro söz konusu olabilir.

Dolayısı ile standartların yükseleceği, digital dünya’ya eğitimli ve bilinçli ayak uyduran çalışanların olacağı bazı reformlardan söz edebiliriz.

*

Yine aynı gün yani 21 Mart’ta gerçekleşen bir diğer etkileşim ise; savaş ve harekete geçmeyi temsil eden Mars gezegeni ile, diplomasiyi anlatan Venüs arasında olumsuz bir etki olan 90 derecelik kare açı gerçekleşecek.

Türkiye bu enerjiyi “diplomasi krizi” olarak müttefik olduğu ülkeler ile birlikte ortaklık yaptığı işler alanından alıyor.

Muhtemelen müttefiklerimizle ortak olduğumuz işlerde (örneğin: F35 gibi ) bir konu ile ilgili olarak, yaşanacak olan bir “diplomatik kriz” den söz edebilirim…

*

Ay sonuna doğru 27 Mart’ta ise teknolojiyi ve ani gelişen olaylar gezegeni Uranüs ile diplomasiyi temsil eden Venüs arasında 60 derecelik uyumlu açı gerçekleşiyor.

Muhtemelen müttefik olduğumuz ülkelerden beklenmedik bir sürpriz diyebileceğimiz; müttefik olduğumuz gruplar kaynaklı (AB, BM, NATO v.s) umulmadık bir “maddi veya manevi destek” gelebilir.

Umulmadık bir zamanda, umulmadık bir destek görebiliriz.

Her ne olacaksa daha önceden eşi ve benzeri görülmemiş bir durum olacaktır. Beklenmedik sürprizler, sıra dışı bir diplomasi yaşanabilir.

***

OLUMLU ENERJİLER DEVREDE!

10 Nisan’da gökyüzünde, diplomasi ve ilişkileri temsil eden gezegen Venüs ile maneviyatı temsil eden Neptün gezegeninin kavuşum yapatınız, yani aynı noktada hızalandığını görüyoruz.

Peki bu Türkiye haritasına göre yorumlandığında ne anlama geliyor? Dersek:

İktidar için oldukça olumlu enerjilerin devrede olduğu bir süreç.

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

İkili ilişkileri düzelten, maneviyatı yükselten bir gün.

Sanatçılar için İlham veren ve olumlu gelişmeler bekleyebileceğimiz birkaç günlük bir süreçtir.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

Diğer geçmişteki günleri araştırdığımızda aşağıdaki takvim çıkar. O günlerde yaşananlara benzer durumlar gündeme gelecektir.

12 Ocak 2017

20 Mart 2016

1 Şubat 2015

12 Nisan 2014 yine bu enerjiler aktifti.

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“10 Nisan 2019 JÜPİTER RETROSU BAŞLIYOR!”

Ancak; 10 Nisan’da retro olan Jüpiter, kendi doğası olan “bolluk ve bereket” enerjisini bir müddet askıya alır.

11 Ağustos’da Jüpiter tekrar düz hareketine geçecektir.

Dolayısı ile bolluk ve bereket Jüpiter’in etkisini sunacağı özellikle, devlet memurlarının hayatındaki “iyileşme” olarak etkili olacak olan durumun, 10 Nisan’da bu olumlu etkisine bir müddet ara vereceği anlaşılıyor.

Ayrıca Jüpiter “etik ve ahlaklı” olmayı anlatır.

Ancak Retro olduğu dönemde ise; özellikle “etikten” uzaklaşmayı ve ahlaksızlığı da gölge yanı ile Retro dönemde çalıştırdığına şahit olabiliriz. Ancak her durumda “etik” olunmak zorundayızdır.

Aksi durumda 11 Ağustos’tan itibarenJüpiter’in tekrar düz hareketine geçmesiyle; bolluk ve bereket gezegeni olan Jüpiter’in bu bolluğu hayatımıza yansıması gereken etki eğer “ahlak kuralları dışına çıktıysak, adaletsiz davrandıysak ve etikten uzaklaştıysak, bu verimli enerjiye artık 12 yıl kadar veda edebiliriz.

Ancak 10 Nisan ve 11 Ağustos arasında Jüpiter retrosunda, her türlü olumsuz ve abartılı yaşanan durumlara rağmen ,

Toplumsal ahlaka uyduysak

Etik davrandıysak

Hak hukuk ve adalete saygı duyduysak

Jüpiter’in tekrar direk hareketine geçtiği 11 Ağustos ile 3 Aralık 2019 arasında ülke olarak Jüpiter’in bolluk ve bereketinden faydalanmaya devam ederiz.

Ancak Jüpiter Retro iken; yaşananlar abartılı olabilir.

Türkiye Jüpiter retrosunu, güvenlik güçleri ve memurları olan alandan alacağından Retro sürecinde en çok bu alan etkilenecektir.

Jüpiter yıl boyunca “bolluk ve bereketini”; ülkenin memurlarına, güvenlik güçlerine ve diğer üniformalı çalışanlarına yansıtacağını bekliyoruz Gökyüzünün bu konumlanmasına göre. Yaşam standartları ve statüleri iyileşecektir.

Ancak retro olduğunda bu enerji abartılı çalışır. Dolayısı ile verilen vaadler de abartılı olabi,lir.

Dolayısı ile 10 Nisan ve 11 Ağustos arasında verilen vaadler, “tutulamayacak sözler” olabilirler.

Yani bolluk ve bereket gezegeni JÜPİTER’in gölge yanlarının etkileri (abartılı enerjisi) retro dönemlerinde daha çok yaşanır.

Jüpiter’in 11 Ağustos’ta tekrar direk hareketine dönmesiyle, devlet memurlarının hayatlarındaki “bolluk ve bereket” enerjisi yeniden devreye giriyor olacaktır.

*

Bugün 23 Nisan 2019’da gökyüzünde Venüs ile Chiron kavuşumu ile ruhsal bir “”şifalanma yaşanır.

Bu şifalanma “ruhsal şifalanma” olmakla birlikte, aynı zamanda; ilişkileri, diplomasiyi ve ülkenin finansal durumunu da şifalandırır.

Bu şifalanma ayrıca Türkiye için; müttefikleriyle olan ilişkilerinde şifalanma olarak yaşanabilir.

Bir takım yaraların sarılması için bir fırsattır bugün.

Ayrıca bugün; Türkiye’nin 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Dolayısı ile gökyüzünde böyle bir enerji ile, özellikle ikili ilişkiler ve (Venüs+Chiron ile) -kadınların ruhlarında

-ekonomik yönden

-diplomaside yaraların sarıldığını görebiliriz.

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“24.4.2019 PLÜTO RETROSU BAŞLIYOR.”

Nisan sonunda 24 Nisan 2019’dan itibaren; “yakıp, yıkmanın ve yeniden yapılanmanın” gezegeni Plüto’nun retrosu başlayacak.

Dolayısı ile Plüto’nun bu özellikleri problamatik olarak çalışmaya başlayacak.

Plüto’nun bu retrosu 3 Ekim 2019’a kadar sürecektir.

Türkiye’nin bu etkiyi ortaklarından, ortak giriştiği projelerinden ve “açık düşmanları” alanından alıyor olacak.

Dolayısı ile 3 Ekim 2019’a kadar düşmanlarımız ve ortak projeler yürüttüğümüz alandan çeşitli arkadan dönen durumlarla karşılaşılabilir.

Manipülasyonlara maruz kalınabiliriz.

Bir şekilde düşmanlarımızla problemli bir dönem olup; “aba altından sopa” gösterilebilen bir süreç yaşanacaktır.

Dolayısı ile; 3 Ekim’den sonra tüm bu etkilerin yine de aktif olacağını, ancak her şeye rağmen gizli kapaklı değil, “açık , açık” yapılacağını bekleyebiliriz.

Ancak 24 Nisan ile 3 Ekim 2019 arasında, gizli kapaklı yürütülen düşmanlıklara maruz kalabiliriz.

***

“ZOR ZAMAN!”

5 Mayıs 2019’da savaş ve harekete geçiş gezegeni Mars ile bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter’in 180 derecelik karşıt olan olumsuz açısı gerçekleşiyor.

Peki bu Türkiye için ne demek?

Gizli anlaşmalar, kapalı kapılar ardından yapılan girişimler.

Düşmanını bilmeden (görünenler ve biline düşmanlar değil! başka gizli düşmanlar söz konusu burada) , askeri boy gösterme girişimleri.

Abartılı durumlar. Kontrolü sağlamak “zor” olabilir.

(Bu enerjiden sonra Jüpiter; Mars’tan ayrılıp Venüs’e doğru ilerliyor dolayısı ile birkaç gün süren bir durum yaşanmış olacak.)

*

“YILIN ŞANSLI ZAMANI !”

9 Mayıs’ta ilişkiler ve diplomasi gezegeni Venüs/Koç ile; bolluk ve bereketin gezegeni Jüpiter/Yay olumlu olan 120 derecelik açısını gerçekleştiriyor.

Şansın, bolluk ve bereketin olacağı zaman diliminden söz edebilirim.

Olumlu diplomasi, Finansal yönden olumlu etkenler devrede olur.

Muhtemelen AB, BM veya NATO gibi, üye olduğumuz gruplar ile Türkiye’nin güvenlik güçleri arasında olumlu enerjilerin olacağı bir zaman dilimi.

Türkiye bu etkiyi müttefiklerini ve üye olduğu kuruluşları anlatan 11. evinden ve güvenlik güçlerini anlatan 6. evinden alıyor.

Dolayısı ile;Türkiye’nin müttefikleri ile güvenlik güçlerinin arasında olumlu enerjilerin aktif olduğu, destek alındığı veya destek verildiği bir günden bahsedebiliriz.

Türkiye bu etkiyi bu yıl 8 Ağustos’ta tekrar yaşayacak.

Ancak Jüpiter’in Retro olduğunu unutmayalım. 10 Nisan ve 11 Ağustos arasında Jüpiter Retro olduğundan, verilen sözler “tutulamayacak vaadler” olarak kalabilir.

*

14 Mayıs 2019’da ise bu sefer harekete geçiş gezegeni Mars ve diplomasi gezegeni Venüs’ün olumlu destek olarak 60 derecelik açısal kontak kurduğunu görüyoruz.

Diplomaside “gizli” hamleler zamanı !

Bu açısal bağlantı; “ilişkilerde/ diplomaside harekete geçmeyi” anlatır.

Ancak bu etkileşim Türkiye için, müttefiklerle bazı gizli anlaşmaları anlatıyor olabilir.

Gelecek projelerimizle ilgili olarak bir takım “gizli kapılar ardından” yapılan harekete geçiş, söz konusu olabilir.

Finansal yönden de bir destekten söz edilebilir.

Ekonomide harekete geçiş

*

SIRADIŞI BİR DİPLOMASI !

18 Mayıs’ta ise beklenmedik, kurallara uymayan, sıra dışı bir diplomasi söz konusu olabilir.

Teknoloji üzerinden çalışılan dıradışı bir diplomasi yürütülebilir. Yepyeni keşiflerin sergilendiği yeni teknolojilerin hakim olduğu farklı bir diplomasi yürütülebilir.

Müttefiklerimizin, “Kripto para” veya Çağ üstü bir finansal sistemi uygulamaya aldıklarını görebiliriz.

Yepyeni keşifleri duyabiliriz.

Olumlu teknolojik gelişimler gerçekleşebilir.

Ancak bunlar bize müttefik olan ülkeler alanında olacağından, bir bunlara ancak şahit olacağız..

Çünkü bu kavuşum; bize “müttefik olan ülkeler” alanında etki ediyor olacak, ancak bizim “gelecek projelerimizi” tetikleyecek olabilir.

*

30 Mayıs 2019’da ise yeryüzünde “iyilik ve yardım severlik” hakim olacak!.

Dünya yüzeyinde maneviyatın yüksek olduğu bir zaman dilimi olacağından Türkiye’nin de iktidar alanına denk düştüğünden; muhtemelen böyle bir açının etkisi ile yaşanabilecekleri düşündüğümde;

Üye olduğumuz veya katıldığımız bir sanatsal alandan, ödül alınabilir.

Bu ödül, sinema, müzik veya sanatın herhangi başka bir kolu ile ilgili olabilir.

İktidarı da ilgilendiren bir ödül olacağından, belki de yapılan yardımların (mültecilere) takdir edileceği bir ödül/övgü olabilir.

“Manevi tarafı ödüllendiren / onore eden” bir yaklaşım olabilir.

Bundan başka yeryüzünde sevilen bir liderin veya yüksek mevkide olan bir kişinin kaybı da yaşanabilir.

Dolayısı ile yoğun bir taziye durumu yaşanabilir.

Tüm bu enerji bana; her nedense şuan, yaptığı yardımlarla takdir görmüş ve 1979 yılında Nobel Barış ödülü almış olan rahibe Terasa’yı hatırlattı.

Kısaca böyle Dünya tarafından tanınan; hayatını “iyilik yapmak” üzere adamış bir kadının /şahsiyetin kaybı gibi bir durum yaşanabilir.

Belki de muhtemel; bir ülke liderinin kaybı ve taziye gibi durumlar yaşanabilir.

Bir kadının/değerin kaybolması durumu yaşanabilir.

*

Mayıs ayının son günü olan 31 Mayıs 2019’da ise; Sözlerimiz ve fikirleimizi temsil eden Merkür gezegeni ile abartan ve büyüten enerjiyi temsil eden Jüpiter’in karşıt 180 (olumsuz) derecelik açısını yaşayacağız.

Bu etki altında;

“Büyük sözler” söylenebilir.

“Kibir ve böbürlenme” günün etkili enerjisi.

“Beylik sözler” etmemeli.

Dikkat edilmesi gereken; “tutulamayacak sözler” verilmemeli.

Gerçekleştiremeyeceğimiz vaadler olabileceğinden, sonradan zor durumda kalınabilir.

***

13 Haziran’da ise; diplomasinin gezegeni Venüs ile Şifa astroidi Chiron arasında 60 derecelik açısı gerçekleşiyor.

İkili ilişkilerde ve diplomaside şifalanmanın mümkün olacağı bir zaman dilimi.

Müttefiklerle ve üye olduğumuz gruplarla destek görülebilecek durumlar yaşanabilir.

Muhtemelen bu diplomasi gizli kapılan ardında yürütülebilir ve ortaya açıklanmayan anlaşmalara dayanıyor olabilir.

Üye olduğumuz gruplarla (AB,BM,NATO v.s.) ilişkilerde bir iyileşme, düzelme ve şifalanma olabilir.

Dolayısı ile; bugünlerde bir çok üst düzey görüşmeler yapılabilir.

*

“YILIN EN ZOR GÜNLERİ !”

14 Haziran 2019’da savaş gezegeni Mars ile engeller gezegeni Satürn’ün 180 derecelik (olumsuz) karşıt açısı gerçekleşiyor.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran à Mars - Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz à Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

-Oldukça Sert yaşanacak bir zaman dilimi!

-Düşmanlarla karşı karşıya geliş.

-Köprüler atılabilir.

-Askeri gerginlik.

Arka, arkaya yaşanan böyle bir süreçten geçecek ülkemiz ve tüm Dünya.

Dolayısı ile; yazın ikinci yarısı olan bu günlerde böylesine gergin bir enerjinin altına gireceğiz.

*

“YILIN EN ZOR ve YIKICI ZAMANI !”

26 Haziran 2019’da Savaş gezegeni Mars ile yakıp, yıkan gezegen Plütonun olumsuz açısı olan 180 derecelik açı ile karşı karşıya gelişi yaşanabilir.

Açık düşmanlarımız olarak gördüklerimizin yapısında bir değişim, dönüşümden dolayı gerçekleşen “yeniden yapılanmalar” nedeniyle; askeri alanda hareketlilik ve karşılıklı olarak güç gösterisi, tehditler ve göz dağı vermek gibi girişimlerin yaşanacağı bir zaman diliminden bahsedebilirim.

Düşmanca manipülasyonlar görülebilir.

“Yakıp, yıkma” gibi etkiler görülebilir.

Acımasız ve “gaddarca” girişimler yaşanabilir.

Dayatma ve yaptırımlar söz konusu olabilir.

“Takıntılar ve şüphe” başroldedir.

Deprem gibi, yakıp yıkmayı harekete geçiren enerji olarak yaşanabilir.

Dolayısı ile yaklaşık 3 hafta arka arkaya gelen bu tehlikeli ve riskli zaman diliminin farkında olmalıyız!

*

21 Haziran’da maneviyat’ın gezegeni Neptün Retro hareketine başlıyor.

Bu Retro hareket 27 Kasım 2019’a kadar sürecek.

Dolayısı ile;

Kafalar bulanacak.

Kimse resmin bütününü göremeyecek.

Olup biteni algılamakta zorlanacağız.

Dünya yüzünde su ile gelen felaketler yaşanabilecek.

-Suda meydana gelen depremler, tsunamiler yaşanabilir.

Türkiye Neptün retrosunu; iktidar alanı olan onuncu evinden yaşıyor olacak.

Neptün retrosu Neptün 18*43’ derecedeyken ; Türkiye’nin Uranüs’ü ile kavuşuma doğru ilerlerken gerçekleşiyor.

Dolayısı ile; zihinlerin bulandığı bir dönemdir. Netlik kazanmakta zorlanılabilir.

Bu retro sürecinde bir takım kayıpların yaşanabileceğini düşünebiliriz. Özellikle takip eden beş ay boyunca, zehirlenme (gaz veya sıvı), suda kazalara, boğulmalara (su ile gelen her türlü tehlikeye) dikkat edilmesi geren bir süreçtir.

“Sızma” yolu ile zehirlenmeler, bu gaz da olabilir, suya karışan başka bir zehir de olabilir. Kimyasal gaz zehirlenmesi de olabilir.

Buna da dikkat çekiyor bu Neptün’ün bu retro durumu.

Ayrıca zihinler bulanır. Resmin bütününü görmek mümkün olmayabilir.

Neptün ayrıca depremleri de temsil eder. Dolayısı ile bu 5 ay boyunca, hem ülkemizde hem de Dünya’nın çeşitli yerlerinde depremler, seller, su ile gelen diğer felaketler, zehirlenmeler söz konusu olabilir.

Kasım sonuna kadar, “neler olup bittiğinin pek anlaşılamayacağı” günlerden geçeceğiz.

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YENİ GİRİŞİMLER !

2 Temmuz 2019’da yılın ikinci Güneş Tutulmasını (tam) yaşayacağız!.

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; yılın ikinci “Tam Güneş Tutulmasını” Türkiye’nin natal (doğum) haritasında Dünya astrolojisine göre “İmajını” anlatan 1. evinde gerçekleşecek.

Yengeç’in temsil ettiği; vatan, millet, milli konular, adalet, hukuksal ve güvenlik konuları bu tutulmanın “görünen yüzü” oluyorlar.

Dolayısı ile bu tutulmada; Türkiye’nin bir “imaj çalışması” olarak, bir takım önemli adımlar atacağını görüyoruz.

Bu olumlu bir adım olup, gidilmesi gereken yol olarak kadersel işaretleri de gösteriyor.

“İmaj Çalışması yapılabilir!”

Bu imajın ülkemizin; özelliği olan “anaçlığı”, “ koruyup kollayan tarafı” ile ilgili olabilir.

Özellikle, mültecilere yaptığı ev sahipliği ile; ülkemizin bu “koruyan ve kollayan”, barındıran ve besleyip/büyüten yanı vurgulanacak olabilir.

Ayrıca; milliyetciliği, ordusu “vatan topraklarında güvenliği” konularıyla da öne çıkacaktır.

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7 Temmuz 2019’da yılın ikinci Merkür retrosunu yaşamak üzere Merkür Türkiye’nin “maddi ve manevi değerlerini” anlatan ikinci evinde durağa giriyor (S Stationery) ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retro süreci 3 Ağustos’ta Merkür’ün tekrar direk hareketine başlamasıyla son buluyor.

Dolayısı ile; Aslan burcunda Mars kavuşumlu ve Uranüs kareli bir Merkür Retrosunu yaşıyor olacağız.

Transit süresi: 7 Temmuz ile 3 Ağustos arası

Dolayısı ile bu retroda Türkiye’de neler yaşanabilir?

-Türkiye bu retroda sınır komşusu olduğu ilkeler ile iletişim sorunları yaşayabilir.

-Bir takım teknolojiden kaynaklı sorunlar ile “maddi değer” azalabilir.

-Muhtemelen yurtdışı kaynaklı bir teknolojik yaptırım ile, maddi kayıplara uğrayabilir.

-Data kaybı yaşayabilir.

-“Sanal para” ile ilgili bir maddi kayıp yaşanabilir.

“SIRA DIŞI DİPLOMASİ !”

8 Temmuz 2019’da diplomasi gezegeni Venüs ve teknoloji ve keşifler gezegeni Uranüs arasında 60 derecelik olumlu destek açısı gerçekleşiyor.

Dolayısı ile;

Mevcut ittifaklar veya yeni ittifaklar olabilir.

Türkiye’nin imajını olumlu yönde etkileyen, ani gelişen olaylardan söz edilebilir.

Beklenemedik sürpriz gelişmeler, birden ortaya çıkan, farklı ve sıra dışı durumlar söz konusu olabilir.

Teknolojik yartırımlara mali destek söz konusu olabilir.

Her ne olacaksa daha önceden eşi benzeri görülmemiş bir durum olacağını anlayabiliyoruz.

Farklı ve sıra dışı bir diplomasiden söz edilebilir.

Bu ayrıca “finansal alanda” olumlu gelişmelerinde olabileceği ve sürpriz durumların yaşanabileceği ni de anlatıyor olabilir.

“Sanal para veya kripto para” gündem olabilir.

İleri teknoloji / uzay teknolojisi ile ikili ilişki veya diplomatik girişimler yaşanabilir. (Dünya dışı ile)…

Yaşananlar birden ortaya çıkacak, ancak kalıcı olmayacaktır.

*

“RUHSAL YARALAR!”

9 Aralık 2019’da éşifa” astroidi Chiron Retro hareketine başlayacak ve 13. Aralık 2019’a kadar bu Retro hareketini sürdürecek.

Dolayısı ile; Aralık ortasına kadar gökyüzü “ruhsal şifalanmaları” bir süreliğine askıya alıyor olacak.

Bu süreçte; acı çekecek, ancak sebebini bilemeyeceğiz.

Aralık sonuna doğru ancak bu ruh halinden kurtulabileceğiz.

*

“SİBER SALDIRI, TEKNOLOJİK SALDIRI !”

11 Temmuz 2019’da savaş gezegeni Mars ile teknoloji ve keşifler gezegeni Uranüs arasında olumsuz olan 90 derecelik açısı gerçekleşiyor.

Dolayısı ile;

Siber saldırının yaşanabileceği bir zaman dilimi.

Sıradışı bir savaş durumu. (Uzay savaşları).

Bu saldırı” ekonomik” olacak gibi duruyor.

Siber saldırı olarak, direk varlık ve hazinemize yönelik bir saldırı olması söz konusu olabilir.

Bu açıda Uçak kazalarına da dikkat etmek gerekir.

Bu saldırı uçan neslere karşı (uçak, helikopter v.s.) olabilir.

Veya bir bölgenin interneti çökertilebilir.

Yani her ne şekilde yaşayacaksak; “son derece sıra dışı, eşi benzeri görülmemiş bir saldırı” diyebilirim…

*

“YILIN İKİNCİ AY TUTULMASI (Parçalı)!”

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında Türkiye natal haritasına göre, Türkiye’nin ortakları ve açık düşmanlar evi olan 7.evinde “Parçalı bir AY TUTULMASI” gerçekleşiyor.

Bu Tutulma Türkiye haritasının 7. evinde gerçekleşmesi nedeniyle; ortaklar olduğu gibi açık düşmanları da temsil eder.

Ay tutulmaları aynı zamanda Dolunaylarda olduğu gibi; sonlanmaları, bir neticeye bağlamayı ve “gizli” olanı açığa çıkarmayı amaçlar.

Oğlak teması;

Güvenlik, topraklar ve mal varlığıdır. Ay Tutulması ise; “açığa çıkarma” gibi bir özelliğe sahiptir.

Türkiye ülke toprakları ve güvenliği konusunda bu Tutulmadan sonra düşmanlarının kimler olduğunu “açık, açık” görecektir.

Ay tutulması, bilmediklerimizi öğrenmemiz için ışığını projekte edecektir.

Kimin, dost kimin düşman olduğu açık açık ortaya konacaktır.

Bir diğer etki olarak Oğlak burcunun doğasına uygun olarak sorumluluklar, hayatın gerçekleri, iş yaşamı, kurallar, yönetimsel konular, devlet ve otorite, engelleri aşma çabası, çok çalışma, hedeflerini ve sınırlarını belirleme konularıyla bağlantılı olaylar gündemimizde olacak.

Ayrıca bu tutulmanın Türkiye’nin 7. evinde gerçekleşmesi tüm bunlardan başka şu konuları da gündeme getirecektir.

Bunlar: hukuki konular, uluslar arası hukuksal davalar, kaçak suçlular, dış ilişkiler, uluslararası anlaşmazlıklar, savaş ve barış, anlaşmalar, ittifaklar, finansal sistemin yeniden yapılanması, bankacılık konuları, sistem kurma, inşaa etme, hatta inşaa edilenlerin yıkılıp yeniden yapılanmaları, değişim dönüşüm, işe yarayan ile yaramayanın ayıklanması, ciddiyet, sorumluluk ve ayaklarını sağlam yere başma, ateşkesler veya anlaşmazlıklar yaratan temaların gün yüzüne çıkacağını söyleyebilirim.

İşleyen süreçlerin pazarlık ve görüşmelerin seyri, başarılı olup olamayacağı net bir şekilde kendini gösterecektir.

Yine güvenliğimizi, sınırlarımızı, bütünlüğümüzü ilgilendiren konularda açık düşmanlıklar yaşanabilir…

İKTİDAR ise; Yengeç burcunda, doğasına aykırı bir alanda:

Konu olarak “güvenlik” konusu ön planda olabilir.

Güneş otoriteyi temsil ederken, Yengeç burcunda konumlanan bir Güneş ise; “duygusal” kırılgan bir otoriteyi temsil eder.

Güneş’in sabit yıldızlardan Pollux ile kavuşumda olduğu bir tutulma olduğundan, burada çift kimlikten söz etmekte mümkün.

Bu sabit yıldızda Castor iyi tarafı yansıtırken Pollux ise karanlık tarafı yansıtan bir yıldızdır.

Pollux sabit yıldızı gaddarlık ve acımasızlığı anlatırken, bazen de yazgının değişeceğinden söz eder.

Meydan okumalar görülebilir. Halkı ve gençleri huzursuz eden etkenler devreye girebilir.

Ayrıca ülke haritalarında Güneş iktidarı Ay ise Halkı anlatır.

Burada ise;

HALK Oğlak burcunda ve Plüto kavuşumlu;

Kısaca, bir taraftan “öldürmeyen Allah güçlendirir” sözünü temsil eden bir durum.

Tutulmadan sonra, halkın; sorumluluklarını bilerek yaşayacağı tüm şiddete ve yeniden yapılanmaya rağmen, güçlenerek olayların içinden çıkacağını görebiliyoruz.

Ancak bu süreç kolay olmaz.

Bu Ay tutulmasında etkili olan bu sabit yıldız; tüm ülke liderlerinin, çift yönleri ile ortaya çıkacaklarını anlatıyor.

*

“SANATÇILARA İLHAM YAĞAR!”

“İYİMSERLİKLER DEVREDE!”

18 Temmuz 2019’da İlişkiler ve diplomasinin gezegeni Venüs ile maneviyatın gezegeni olan Neptün 120 derecelik açısı gerçekleşecek.

Uyumlu, diplomasinin yürütüleceği ve “Türkiye’nin imajı olarak” olumlu etkileneceği bir zaman diliminden söz edilebilir.

Önemli görüşmelerin yapılabileceği etkiler hakim.

Manevi duyguların da yüksek olduğu bir gün.

Bugün ilham veren sanatsal etkilerde mevcut olacağından; ülkenin sanatsal faaliyetlerini de destekler.

Dolayısı ile; sanatsal faaliyetler ve sanatçılarla ilgili olumlu gelişmeler görülebilir.

Geçmişte bu enerjiyi :

2 Haziran 2018

12 Ağustos 2017

27 Haziran 2026 günlerinde yaşadık.

Bir sonraki randevü ise: 27 Ağustos 2020 olacaktır.

***

YILIN ŞANSLI ZAMANI!..

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

Önemli görüşmeler toplantılar için değerlendirilebilir.

Ortaklıklar, anlaşmalar yapılabilir.

Hazinenin değerinin artacağı zaman dilimidir.

“Özdeğer” konusunda da olumlu destekler görülecektir.

Tüm Dünya’da olumlu enerjilerin, bolluk ve bereketin yaşanacağı bir dönemdir.

Türkiye bu etkiyi hazinesi olan 2. evi ve güvenlik güçleri ile memurlarını anlatan 6.evi olan alandan alıyor.

Dolayısı ile; alınacak bazı kararlar ile hazinenin belli bir bölümünün; memurlar ve Türkiye’nin üniformalı çalışanları için harcanması söz konusu olabilir.

Ancak Jüpiter Retro olduğundan, verilen sözler tutulamayacak vaadler olarak kalabilir.

Türkiye bu etkiyi daha önce bu sene içinde 9 Mayıs 2019’da yaşadı.

Ancak 10 Nisan ve 11 Ağustos arasında Jüpiter Retro olduğundan, verilen sözler “tutulamayacak vaadler” olarak kalabilir.

Ancak 11 Ağustos’tan sonra; her neyse bu verilen vaadler ancak sonbaharda yerine getirilebilir gibi duruyor.

29 Eylül veya 24 Kasım bu vaadlerin yerine getirilebileceği gökyüzü konumu olarak gözüküyor.

Türkiye bu enerjiyi şu şekilde yaşayabilir.

Türkiye’nin gençleri ortak bir projede başarı sağlayabilir.

Sporcuları bazı ödüller/ madalyalar kazanabilir.

Gençler önemli projelere adım atılabilir veya ortaklıklardan kazanç sağlayabilir.

Sanatçılarının başarıları yaşanabilir.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde ortaklıklar için değerlendirilmesi gereken bir gündür.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

*

“ DEVLET MEMURLARININ YAŞAM STANDARTLARI ARTIYOR!”

10 Nisan’dan beri retro olan Jüpiter, abartılı enerjilerle ortalığı karıştırıp; vaad ettiklerini bir müddet askıya almış durumdaydı.

Bugünden itibaren (11 Ağustos 2019) bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter tekrar direk hareketine dönüyor.

Türkiye haritasına “güvenlik güçlerini” anlatan hizmetliler alanından etki edeceği için; 3 Aralık’a kadar bu alanda çalışanlara bolluk ve bereketini sunmaya başlayacaktır.

Dolayısı ile Jüpiter’in etkisini sunacağı özellikle devlet memurlarının hayatındaki iyileşme durumu, 11 Ağustos’da tekrar direk hareketine dönmesiyle, “üniformalı çalışan” devlet memurlarının hayatlarına bereket olarak yansıyacaktır. (Tabii bu retro döneminde “etik” kalmaya özen gösterdiysek).

*

“MÜTTEFİK OLDUĞUMUZ; ÜYE GRUPLARDAN BEKLENMEDİK SIRA DIŞI GELİŞEN DURUMLAR!”

Transit süresi: 12 Ağustos 2019- 11 Ocak 2020

Uranüs; keşifleri, farklı olanı, asi, ileri teknolojileri, sıra dışı olanı, marjinali hümanizmi, devrimciliği, baş kaldırıyı, özgürlükleri ve sürprizleri anlatır.

Ancak Retro dönemlerinde ise, tüm bu konularda sorunlar yaşanır.

Bu Retro Türkiye’nin müttefik olan ülkeler alanında yaşanacağından; üye olduğumuz “Avrupa Birliği, Birleşmiş milletler ve Nato” ile ilgili alandan, ani ve sıra dışı gelişen beklenmedik olaylar yaşanır.

Sıra dışı bir üyelik söz konusu olabilir.

Gelişen olaylar daha önceden eşi benzeri görülmemiş marjinal olaylardır.

Ancak bu durum kalıcı olmayacaktır.

11 Ocak 2020 son bulacak olan bu retro enerji ile ortaya çıkan durumlar geçici olacaktır.

*

“ŞANSLI BİR DÖNEM !”

26 Ağustos’ta diplomasiyi temsil eden Venüs ile, teknolojiyi temsil eden Uranüs/Boğa, olumlu olan 120 derecelik açısı gerçekleştirecek.

Türkiye bu etkiyi; 11. Ve 3. Evinden alıyor.

Dolayısı ile “teknolojik bir eğitim” veya “kripto para” gibi konular söz konusu olabilir.

Farklı diplomasi, sürpriz gelişmeler, sıra dışı ilişkiler

Muhtemelen alınacak olan teknolojik destekten söz edilebilir.

Know How gibi bilgi paylaşımları söz konusu olabilir. Bir farklı dil veya teknoloji veya farklı bir kodlama gibi bir durumun eğitimi söz konusu olabilir.

Farlı oldukça yüksek bir teknoloji satın alınabilir.

Ancak Uranüs’ün retro olduğunu hatırlayınca çıkan durumların geçici olduğunu da bilmek gerekebilir.

Sıra dışı bir diplomasi yürütülecektir.

“Kripto para” ile ilgili destek, maddi veya manevi olabilir.

Ancak Uranüs’ün durumundan, yılın ilk yarısı ciddiye alınan bir çalışma olsa bile, yılın ikinci yarısında ise, bazı “sıra dışılıklar” bu eğitime veya desteğe mani olabilir.

Diğer taraftan bu enerji Dünya’da “uzay çalışmaları” ve yeni keşifler olarak değerlendirilebilir.

Gelecekte yine bu enerjiyi şu tarihlerde yaşayacağız.

11 Ekim 2020

3 Ağustos 2021

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“YENİDEN YAPILANMA; SİSTEM KURMA ZAMANI !”

18 Eylül 2019 SATÜRN direkte dönüyor.

Türkiye bu etkiyi “açık düşmanları” olan yedinci evinden alıyor ve Satürn yönettiği burçta direk hareketine dönüyor.

Elini taşın altına koyma ve ciddi projelerle yeniden yapılanma süreci.

Dolayısı ile ortaklarımız veya açık düşmanlarımızla bir süredir yaşanan “ipe un seren” tavır ile çıkan engellerin; bu tarihten sonra “ayakları yere sağlam basan” ciddi görüşmelere dönüşeceği sürece girilir.

Tüm sistem, yeniden yapılanır.

(Ancak Plüto’nunda direkte döndüğü 3 Ekim’den sonrası daha hareketlenir)

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“YILIN ŞANSLI ZAMANI !”

28 Eylül 2019’da Venüs/Terazi ve Jüpiter 60 derecelik açısını gerçekleştiriyor.

Muhtemelen Türkiye’nin güvenlik görevlileri, askerleri polisleri, doktorları, öğretmenleri, avukatları, hakimleri gibi “üniformalı” çalışanlarının sayılarının, terfilerin ve atamaların artacağı bir zaman dilimi.

Ayrıca memuriyet alanında muhtemelen pozitif ayrımcılık söz konusu olup, daha çok kadın atamaların yapılması gibi bir durum yaşanabilir.

Memurlar, öğretmenler ve diğer tüm üniformalılar için olumlu ve iyimser bir durum yaşanabilir.

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“YERALTI GÜÇLERİ, YÜZEYE ÇIKIYOR!”

3 Ekim 2019 Plüto direkte dönüyor. à 25 Nisan 2020 tekrar retro oluyor.

24 Nisan’dan beri açık düşmanlarımız alanında yaşadığımız; “zorlayan değişim ve dönüşümlerin”, bu tarihten itibaren biraz daha yoluna girmesini bekleyebiliriz.

Çünkü bu Plüto retrosu olan dönemlerde bolca, belden aşağı vuruşlar, manipülasyon, tehditler, gizlilikler, “aba altından sopa göstermeler” ve zorlayan durumlar yaşamış olabiliriz.

Dolayısı ile; Plüto’nun direk hareketine dönmesiyle; ortaklıklarımız ve “açık düşmanlarımız” alanında yaşadığımız zorlayan etkilerin, yine problematik olsa da, en azından daha dürüstçe, tehditlerin de gizlenmeden açık, açık yapılacağını bekleyebilirz.

Kısaca düşmanımızın da kim olduğunu ve ne gibi tehlikeler yaşanabileceğini biliriz.

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“MANEVİYATIN YÜKSELEYECEĞİ BİR DOKUNUŞ !”

21 Ekim 2019’da Venüs Neptün kavuşumu ile olumlu açısal etkiler görülür.

Manevi değerlerin yüksek olacağı bir zaman dilimi. Dünyevi olaylardan daha çok soyut ve manevi olaylarla ilgilenebilinir.

Sanat açısından uygun bir zaman dilimidir. İlham yaratıcılıkları tetikliyor.

Bir önceki bu enerji:21 Aralık 2018

Bir sonraki randevü: 6 Aralık 2020

*

ZOR BİR ZAMAN!

27.Ekim 2019’da savaş gezegeni Mars ile engeller gezegeni Satürn arasında 90 derecelik problematik açısı gerçekleşiyor.

Türkiye bu etkiyi; (4/5 ve 7. evler) alıyor.

Dolayısı ile;

Adalet savaşları

Ülke topraklarında terör veya askeri hareketlilik

Düşmanca engeller, kısıtlama belki de yaptırımlar

Gerilim veya sinir harbi gibi etkiler görülür.

GEÇMİŞTE MARS-SATÜRN karesinde ne oldu?

13.Ekim 2017 yılında gerçekleşen Mars- Satürn karesinde; Türk askeri Suriye’ye girdi.

Gelecekteki Mars-Satürn kareleri:

- 27 Ekım 2019

- 24 Ağustos 2020

- 29 Eylül 2020

- 21 Ocak 2021

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“İLETİŞİMDE SORUNLAR !”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu yaşanmak üzere durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde Türkiye’nin gençlerini, çocuklarını, sanatçılarını ve sporcularını temsil eden beşinci evinde retro hareketine başlıyor.

Transit süresi: 31.10.2019 – 20.11.2019

Merkür’ün retro olduğu bu günleri detaylandırırsam; şu şekilde süreci sıralamam gerekiyor.

•30 Ekim 2019 Merkür S – Durağan (27°38'/Akrep)

•1 Kasım 2019 Merkür SRx retrosu başlıyor.

•20 Kasım 2019 Merkür retrosu bitiyor. S Merkür durağan

•22 Kasım Merkür direk hareketine başlıyor.

Dolayısı ile bu Retro esnasında haritada da görüyoruz ki Türkiye Güneş dönüşünü yani doğum gününü yaşıyor.

Yılın üçüncü Merkür Retrosunun yaşandığı, bu konular neler olabilir?.

Türkiye’de Borsa spekülasyonu yaşanabilir.

Teknolojik sorunlar nedeniyle iletişimde kriz yaşanabilir.

Data kayıpları yaşanabilir.

Şans oyunlarında, teknolojik sorunlardan dolayı problemler yaşanabilir.

Gençlerle iletişim sorunu baş gösterebilir. Muhtemelen jenerasyon çatışması yaşanabilir.

İnternet ile iletişim kesilebilir. Veya bazı sitelerin erişimi kısıtlanabilir.

Bazı eski sanatçılar anılabilir. Onur ve itibar iade edilen sanatçılar olabilir.

Yılın son Merkür retrosunu bu şekilde yaşıyoruz.

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ZOR BİR ZAMAN DİLİMİ!

5 Kasım Mars ile Plüto karesinin yaşandığı bir zaman dilimi olacak.

Muhtemelen açık düşmanlar ile bir çatışma tehlikesi, veya terör olayları veya köprülerin atıldığı bir dönemin işaretleri var gökyüzünde.

Yurt içinde bir kargaşa veya hareketli günler yaşanabilir. Dikkatli olmak ve riskli yerlerde bulunmamamak, kalabalık yerlerde bulunmamak yerinde olur.

Düşünmeden yapılan girişimlerde tehlike doğurabilir. Şiddet ve tehlike içeren bir zaman dilimidir.

*

“SİBER SAVAŞ”

24 Kasım 2029’da Mars Uranüs karşıtlığı yaşanacak.

Türkiye’deki borsa veya şans oyunlarını da kapsayan alana bir siber saldırı borsa spekülasyonu söz konusu olabilir.

Bu konum ayrıca; Dünya’da da zaman, zaman gerçekleşen gece klüplerindeki, konser salonlarındaki, saldırıları da akla getiriyor.

Bu nedenle bu günlerde dikkatli olunması gereken süreçten geçeceğiz.

Siber saldırı, uzay teknolojileri kullanılarak yapılan savaş’ta söz konusu olabilir.

Bir yazılım sorunu ile gerçekleşen bir durum yaşanabilir.

*

“YILIN 2. EN ŞANSLI ZAMANI !”

“MEMURLARIN HAYATLARINDA BİR İYİLEŞME”

24 Kasım 2019’da VENÜS JÜPİTER kavuşumu gerçekleşecek.

Transit: 19 Kasım -26 Kasım

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

24 Kasım’da ise bu enerjiyi ikinciye yaşarken (Venüs-Oğlak/ Jüpiter-Yay olarak) bu sefer Türkiye’nin şu alanlarında yaşanacak.

Türkiye bu etkiyi tüm üniformalı çalışanlar alanı olan 6.evindenden alıyor.

Dolayısı ile; bu alanda çalışanların hayatlarında bir iyileşme, güzellik, bolluk ve bereket söz konusu olacaktır.

Ancak 10 Nisan ve 11 Ağustos arası Jüpiter retrosunda bu vaadler tutulamayan vaadlere dönüşmüş olabilir.

Bu sefer bu kavuşum Türkiye’nin; yine “güvenlik güçlerini, memurlarını” anlatan alanda yaşandı dolayısı ile sene başında başlayan bu enerjinin yılın sonunda ikinci defa aktif olmasıyla, özellikle bu sefer Türkiye’nin üniformalı çalışanlarının, memurlarının, öğretmenlerinin hayatlarında bir iyileşme, bereketlenme ve bolluk olarak yaşanacaktır.

*

“TEKNOLOJİK ORTAKLIKLAR !”

28 Kasım 2019’da Venüs Uranüs 120 açısı gerçekleşiyor.

Müttefiklerle beklenmedik sürpriz ortaklıklar söz konusu olabilir.

Bu enerjiyi sene başında 3 Şubat 2019’da tekrar yaşadık.

3 Şubat’ta bu durum Türkiye’nin Venüs-Yay/Uranüs-Koç alanından yaşanıp; Müttefik ülkeler ve Türkiye’nin güvenlik güçleri ile ilgili bir ortaklıklar, birlikte yapılan projeler olarak gerçekleşebilir demiştim.

28 Kasım’da ise bu enerjiyi ikinciye yaşarken Venüs-Oğlak/ Uranüs Boğa Srx olarak bu sefer Türkiye’nin şu alanlarından yaşanacak.

Venüs Oğlak= ortaklıklar ve açık düşmanlar alanında uyum enerjisi devreye girmişken, bu sefer müttefik ülkeler ve üye olan gruplar (BM, AB, NATO v.s) alanından “sıra dışılıklarda son noktanın” görülebileceği bir zaman dilimi yaşanabilir.

Şaşırtan beklenmedik durumlar müttefik dediğimiz ülkelerden gelebilir.

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“İYİMSERLİK DEVREDE !”

8 ARALIK 2019 Venüs Neptün 60 açısı gerçekleşir.

Bu etki ile Türkiye bu enerjiyi iktidar ve ortakları alanından yaşar.

Dolayısı ile;

İktidarın yeni ortaklıklara ve anlaşmalara imza atabileceği bir zaman dilimidir.

Maneviyatın da yükseldiği bir süreçtir ayrıca.

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“FİNANSAL YAPILANMA !”

13 ARALIK 2019 VENÜS PLÜTO kavuşumu gerçekleşiyor.

Dolayısı ile bu Türkiye için:

Finansal yeniden yapılanmanın söz konusu olabileceği girişimler yaşanabilir.

Diplomaside değişim söz konusudur.

Sene başında benzer durum 23 Şubat 2019’da yaşandı.

Bir sonraki randavu: 28 Ocak 2021

*

“TEKNOLOJİ İÇİN KÜÇÜK; İNSANLIK İÇİN BÜYÜK ADIM!”

15 ARALIK 2019’da JÜPİTER ve URANÜS’ün 120 derecelik açısı gerçekleşiyor.

Sürpriz gelişmeler sonucu müttefiklerle ortaklıklar söz konusu olabilir. Ancak bu ortaklığın bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş, farklı ve sıra dışı bir ortaklık olacağını anlayabiliriz.

Ani beklenmedik sürpriz gelişmelerle ortaya çıkan durumlar.

Bunun ayrıca “kripto para” ile de ilgisi olabilir. Veya bunun sistemin oturtulmaya çalışıldığı, teknolojik alt yapı konusunda da destek verilecek olan bir durum söz konusu olabilir.

Finansal ve bankacılık sisteminde bir yenilik ve reformdan söz etmek te mümkün.

Her ne olacaksa, daha önceden eşi benzeri görülmemiş bir sistemin kurulmasından, ortaklığından söz etmek mümkün.

*

“ SİSTEM KURMA ve YENİDEN YAPILANMA !”

Yılın son tutulmasını 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulması” olarak, Türkiye’nin natal haritasına göre “açık düşmanlar evi” olan yedinci evinde yaşayacağız.

Dolayısı ile; bu alanda bir yeni yapılanmada söz konusudur.

Oğlak burcunda gerçekleşen bu Güneş Tutulmasının; finansal sitemle, mali disiplinle , bankacılık sistemiyle, inşaat sektörüyle, kanunlarla ilgisi olup; bu alanda yeniden yapılanmayı, sorumlulukları, kalıcı olmayı, sağlamlaştırmayı anlatmaktadır.

Tüm bu alanlarda her şey yeni baştan düzenlenebilir.

Diğer taraftan ise; Türkiye tüm devlet adına çalışanların çalışma sistemini yeniden yapılandırıyor olacak.

Nedir bu yeniden yapılanmalar?

Türkiye tüm memuriyet sistemini, güvenlik sistemini, ordusunu, polislerini, tüm üniformalı çalışanlarını; hukukçularını, sağlıkçılarını tamamen yeni bir sistem kurarak, yeniden yapılandırabilir.

Yılın sonuna ulaştığımızda görüyoruz ki; yıl boyunca “yeniden yapılandırılan” sistemlerden, sağlamlıktan ve kalıcılıktan bahsedebiliyoruz.

Öyle görünüyor ki, ülke olarak baştan aşağıya kabuk değiştiriyoruz…

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

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