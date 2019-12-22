2019'da 97 bin sülün ve keklik doğaya salındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; çeşitli sebeplerle tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş tabii türler için kurulan üretme istasyonlarında her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek tabiata bırakılıyor. Bu çerçevede; 2019'da Afyonkarahisar Şuhut, Gaziantep Erikçe, Kahramanmaraş Kapıçam, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane Kelkit'te bulunan keklik üretme merkezinde üretilen 75 bin keklik ile Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Sülün Üretme Merkezlerinde üretilen 22 bin sülün tabii hayatı desteklemek için tabiata yerleştirildi. Böylece 2019 yılında yaklaşık 97 bin kanatlı tabiata bırakılmış oldu.