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2019'da 3 bin 192 hektar orman yandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında çıkan bin 377 orman yangınında toplam 3 bin 192 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Son 10 yıllık istatistiklere göre yıllık ortalama 2 bin 388 orman yangını meydana geldiği ve bu yangınlarda ortalama 6 bin 665 hektar orman alanının zarar gördüğü kaydedildi.

2019'da 3 bin 192 hektar orman yandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında çıkan bin 377 orman yangınında toplam 3 bin 192 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Son 10 yıllık istatistiklere göre yıllık ortalama 2 bin 388 orman yangını meydana geldiği ve bu yangınlarda ortalama 6 bin 665 hektar orman alanının zarar gördüğü kaydedildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:11
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2019'da 3 bin 192 hektar orman yandı

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yangına müdahale ekiplerinin ormanların sessiz kahramanları olduğu ve ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınlara karşı etkin şekilde mücadele verdikleri belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kiminin elleri yandı, kiminin yüzü. Mevzu bahis ülke toprağı, ülkenin ciğerleri olunca hiç tereddüt etmeden daldılar alevlerin arasına. Değil bir tek ağaç, 'bir tek dal yanmasın' diye gece gündüz demeden, alevlerin arasına dalıyor koca yürekli savaşçılar; Orman Genel Müdürlüğü Yangına Müdahale Ekipleri. Onlar ormanların sessiz kahramanları, onlar kurtarılan ağaçların fedakâr yürekleri. Olağanüstü çabayla ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangınlara karşı etkin şekilde mücadele veriyorlar. Yangına Müdahale Ekipleri, görevlerinin öneminin bilincinde, 'bir tek ağacın dalı yanmasın' diye kendileri yanmayı göze alıyor. O noktada ailelerini, evlatlarını geride bırakarak, hem sevdiklerinin hem de milyonlarca vatandaşın geleceği için gözlerini bile kırpmadan dalıyorlar ateşlerin arasına. Elleri, üniformaları yandı kimi zaman; ama hiç vazgeçmediler, ülkenin ciğerleri yanmasın diye bir maskenin ardında nefes almaya çalışıp, tonlarca ağırlıktaki hortumları çektiler yangının ortasına. Alın terleriyle ıslattılar yanan ormanları, canlarını siper ediyorlar koca yangınlarda bir dal yeşili kurtarmak için. Yaz aylarıyla birlikte Türkiye’nin dört yanında artan orman yangınlarına karşı, orman teşkilatı savaşçıları, fedakâr bir şekilde, canını ortaya koyarak ormanlarımızı koruyor."

'HER YIL ZARAR GÖREN ALAN AZALMAKTADIR'

Son 10 yıllık istatistiklere göre yıllık ortalama 2 bin 388 orman yangını meydana geldiği belirtilerek, "Bu yangınlarda yıllık ortalama 6 bin 665 hektar orman zarar görmektedir. 2019 yılı 22 Ağustos tarihi itibarI ile bin 377 adet orman yangını meydana gelirken; toplamda 3 bin 192 hektar alan zarar görmüştür. Her yıl yangınlarda zarar gören alan azalmaktadır. Bunda da gelişen teknoloji ve artan önlemlerle beraber, Orman Genel Müdürlüğü Yangına Müdahale Ekiplerinin cansiperane şekilde verdiği mücadelenin payı oldukça büyük" ifadeleri kullanıldı

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrmanYangın2019TürkiyeTarım Ve Orman Bakanlığıönce Vatan
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