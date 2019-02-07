2019 Burçlar için neler getiriyor? (Başak Burcu)

BAŞAK BURCU

2019

Başaklar ve yükselen Başaklar

“Aşk, çocuk ve yetenekler”

“Ebeveynlerim!”

2019 yılı bekar Başak insanları için bir “aşk” yılı olacak.

Hiç aşkı olmayan Başaklar bu sene bir aşka başlayabilirler.

Bir aşk içinde olan ama yolunda gitmeyen Başak insanlarının da , zorla devam ettirilen aşkları bitmeye zorlanabilir.

Muhtemelen Başakların kendileri bu ilişkilerini kendilerinde bitirecek güce sahip değillerdir.

Dolayısı ile yıl içinde yaşanacak olan tutulmalarla bunların bir neticeye bağlandığı durumlar yaşanabilir.

Yaz ortasında arkadaşlarınızla ilgili bazı içinde bulunduğunuz arkadaş guruplarınızda bazı beklemediğiniz konular ile yüzleşebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızın içyüzünü görebilirsiniz.

Yılın ikinci yarısı yolunda gitmeyen aşk ilişkileriniz bitebilir buna karşılık yıl sonunda ise, yeni bir aşk ilişkisi başlayabilir, Başak burçlarının hayatlarında.

Bu sene Başaklar için yılın genelinde yaşayacakları en önemli konu aşkları oluyor.

Ayrıca bazı Başaklar bu sene sanata ilgi duyabilir ve kendilerine bu alanda bazı hobiler edinebilir. Dolayısı ile keyifli vakit geçirmeye ve eğlenceye önem vereceğiniz bir yıl olacaktır ayrıca.

Bu yılın bir diğer önemli konusu da bebek sahibi olmak isteyen Başaklar içindir. Bu sene bir çocuk sahibi olmak isteyen Başak burçlarına; sene başında ve sene sonunda gerçekleşen tutulmaları takip eden 6 ay gibi bir zaman dilimi uygun zaman olacaktır.

Yılın şans, bolluk ve bereket enerjisi size ebeynlerinizden yansıyacaktır. Onların hayatlarındaki iyileşme size bolluk ve bereket olarak yansıyacaktır.

Diğer taraftan siz bu sene ya daha büyük bir eve taşınabilir veya mevcut yaşadığınız evde daha büyük bir odaya sahip olabilirsiniz.

Dolayısı ile yaşadığınız yer olan evinizin de bereketlenmesi söz konusu olacaktır.

İyi seneler diliyorum

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak (5)

“Yeni bir aşk başlayabilir!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; ; çocuklar ve hobileriniz olan keyif aldığınız alanda yaşayacaksınız.

Eğer bekarsanız, bu tutulma size yepyeni bir aşkı müjdeliyor.

Ayrıca bu aşk oldukça ciddi adımların atılacağı bir aşk olabilir.

Karşılıklı olarak, sorumluluklarınızı bilerek yepyeni bir aşkı başlatabilirsiniz.

Dolayısı ile 6 Ocak’ta gerçekleşen bu tutulmadan sonra hayatınıza yepyeni bir heyecan girebilir.

Güneş tutulmasının gerçekleştiği bu ev ayrıca size “çocuk” müjdesi de verir.

Dolayısı ile eğer çocuğunuz yok ve istiyorsanız, bu Tutulmadan sonra, gökyüzü sizi bu yönde destekler.

Hayatınıza yepyeni bir birey için girişimlerde bulunabilirsiniz.

Bu konum ayrıca hobileriniz konusunda yeni başlangıçları da anlatır. Bunlar daha çok bir konuyu detaylı şekilde ele alıp, şifa gibi bitkisel konularla da ilgili olabilir.

Eğer varsa böyle bir hobiniz, sene başından itibaren karşınıza çıkacak olan fırsatları değerlendirebilirsiniz.

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21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan burcunda (12)

Başaklar ve yükselen Başaklar 12

“Mutluluğu, kendi iç dünyanızın kapısını açarak yakalayabilirsiniz”

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; iç dünyanız ve kişisel gelişim alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile tutulma sonrası, kendi kişisel gelişiminizde aldığınız kararlarla ne yöne gideceğiniz konusunda bir netlik kazanabilirsiniz.

Kendinizle yüzleşerek, hatta özeleştiri sonucu bir farkındalık yaşayarak iç dünyanızın aydınlanacağı bir süreç yaşayabilirsiniz.

Tutulma ve tutulma sonrası kişisel gelişiminiz alanında oldukça çok yol alacak olabilirsiniz. Bu sizi olgunlaştıracak bir süreç olacak.

Yaşadığınız farkındalıklar tutulmayı takip eden 6 ay boyunca zaman, zaman kendini gösterecek ve sizin hayatınızda kadersel olarak bir takım değişimleri beraberinde getirecektir.

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“YILIN 1. EN ŞANSLI GÜNÜ !”

“DAHA BÜYÜK BİR EV!”

22 Ocak 2019’da Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda dördüncü evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• Ebeveynlerinizle oldukça olumlu geçecek olan bir süreç olacaktır. Onların hayatlarında bir iyileşme, bolluk ve bereket durumu yaşayabilirsiniz.

• Evinizde bolluk ve bereketin yansıyacağı bir gündür.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.





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ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

• 2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; evinizi anlatan dördüncü evinizden ve ortak gelirlerinizi anlatan sekizinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Gelir-gider dengenizdeki bozulma ve yeniden yapılanma nedeniyle ebeveynleriniz ile sorun yaşayabilirsiniz. Evde huzursuzluk yaşayabileceğiniz bir süreç.

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

- 2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

- 20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

- 5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

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MART

5 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (7)

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“Eski birliktelikler veya evliliğiniz!”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; eş, partner ve ortaklarınızı anlatan yedinci evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Bu süreçte eşinizle veya partnerinizle aranızda doğacak “yanlış anlamalar ve anlaşılmalar” nedenli sorunlar yaşanabilir.

Özellikle teknoloji üzerinden haberleşmelerinizde, kendinizi doğru ifade edemeyeceğinizden bazı kayıplar söz konusu olabilir.

Bu kayıplar “data kayıpları” da olabilir.

Bugünlerde duyacağınız sözler “açık düşmanlarınız” tarafından sarf edilen sözler olabilir. Duyacağınız sözlere dikkat edin.

Eğer eskiden evli olup, ayrılmış biri iseniz; bu Retro sürecinde 6 Mart-29 Mart arasında eski eşiniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Genelde Merkür Retroları iletişim sorunları yaşatırken, sizin için bu durumda, eski eşinizle geçmişte iletişim yüzünden bozulmuş olan ilişkinizi düzeltme fırsatı doğar. Birbirinizi affetmek veya geçmişe yönelik olumsuzlukları silmek için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.





***

NİSAN

“EVLENMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?”

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi yedinci evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

•Eşinizden yardım görebileceğiniz bir dönemdesiniz.

•Ortaklarınızdan fayda görebilirsiniz.

•Partnerinizle olumlu ve manevi bir süreç içinde olabilirsiniz. Yardım görebileceğiniz bir süreçtesiniz.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

***

MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi onuncu evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Sıra dışı bir yüksek eğitim

Ani bir yurtdışı durumu

Yabancılarla farklı bir ilişki

Teknoloji eğitimi

Özgürlük isteği ile uzaklara seyahat

***

HAZİRAN

“YILIN ZOR ZAMANI!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Çocuklarınızla yaşadığınız engeller nedeniyle, sosyal çevrenizde bir mücadele söz konusu olabilir.

Sevdiğiniz kişi ile yaşasığınız engeller nedeniyle, arkadaş gruplarınız bir mücadele söz konusu olabilir.

Sosyal çevrenizdeki mücadeleler nedeniyle, çocuklarınızla keyif aldığınız konularda kısıtlanmalar engeller yaşayabilirsiniz. Dolayısı ile çocuklarınızın eğlencelerinden kesebilirsiniz.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran à Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz à Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

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20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise , 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen Başaklar siz bu etkiyi; sosyal çevreniz ve aşkınız olan alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• Sosyal çevrenizdeki kışkırtmalardan dolayı aşkınız olan kişi ile kopma noktasına gelebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden, şiddet, tehdit görebilirsiniz. Köprüler atılabilir.

• Varsa eğer çocuklarınızla ilgili bir çeşit yeniden yapılanma nedeniyle arkadaş gruplarınızla kriz yaşayabilirsiniz.

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TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (11)

“Gelecek projeleriniz!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “Tam Güneş Tutulmasını” siz; sosyal çevreniz alanında yaşayacaksınız.

Bu Tutulma ile arkadaş gruplarınızda, sosyal çevrenizde bazı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Dolayısı ile arkadaşlarınızla aranızda bir şeyleri düzeltmek ve mükemmelleştirmek adına bazı girişimleriniz olabilir.

Gelecek projeleriniz için bazı hedefler belirleyebilirsiniz. Arkadaş gruplarınızda bazı görev dağılımları yaparak grubunuzda sağlam arkadaşlıkların da temelini atabilirsiniz.

Özellikle yaz ortasından itibaren geleceğinize yönelik projelerinizi başlatmak adına bazı adımlar atabilirsiniz.

Sosyal çevrenizde yeni bazı gruplara, kluplere ve derneklere üye olabilirsiniz.

Yepyeni arkadaşlıklar edinebilir. Arkadaş çevrenizi yaz ortasından itibaren genişletirken, faydası olmayanı da gruplarınızdan çıkararak ayıklayabilirsiniz.

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7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro à 1 Ağustos 2019 (12)

“ İçe çekilip, kendinizle yüzleşeceğiniz bir süreç”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; kişisel gelişim alanınız olan onikinci evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Bu dönemde yaşanan bazı “yanlış anlaşılmalar” nedeniyle yaşadığınız olumsuzluklar yılın ilk Merkür retrosunda kendisini üç hafta boyunca hissettirecek. Kurduğunuz her iletişimde, peşinden daha büyük sorunlarla karşılaştığınızı görebilirsiniz. Bu nedenle siz bu retroyu içe çekilip; toplumdan izole olacağınız bir süreç olarak yaşayabilirsiniz.

Aceleci davranmayıp, karşınızdakinin ne demek istediğini anlamak, oluşabilecek problemleri aşmanızı sağlayabilir.

Özellikle bu retroda aklınıza gelen her sözü sarf etmeden önce, iki kere düşünüp daha kontrollü şekilde cümlelerinizi kurmanız önemli olacaktır. Çünkü Retro bittikten sonra pişman olacağınız söylemler yapmış olma olasılığınız yüksektir.

Siz eleştirilerinizi başlarına kendilerini düzeltmeleri için yardım amaçlı yapıyor olabilirsiniz, ancak, Retro sürecinde yanlış anlaşılacağınızdan sonrasında pişman olabileceğiniz durumlar yaşanabilir.

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17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (5)

“Aşkınız ile ilgili bilmediğiniz, konuları öğrendiğiniz bir tutulma”





17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; çocuklar, aşklar, yetenekler ve hobileriniz alanında yaşıyor olacaksınız.

Eğer çocuğunuz yok ise; sahip olma konusunda bu tutulmadan sonra kararsız kaldığınız bazı konularda netleşir ve artık bir karara varabilirsiniz.

Eğer çocuğunuz var ise; çocuklarınızla ilgili kararsız kaldığınız henüz netleşemediğiniz konularda bu tutulmadan sonra bir karara varabilirsiniz. Muhtemelen onların bir hobi edinmeleri için veya yetenekleri doğrultusunda bir uğraş kazandırabilirsiniz.

Eğer aşk konusunda bir kararsızlık içinde iseniz; bu Ay tutulması size ilişkinizin ne yönde gelişeceği doğrultusunda yolunuza ışık tutacaktır.

Ayrıca aşklarınızla ilgili bilmediğiniz bir takım konular tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Bunlardan başka tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde, sizin daha önceden farkında olmadığınız bir yeteneğinizin farkına varabilirsiniz. Dolayısı ile açığa çıkan konular sizin ne yönde gitmeniz gerektiği yönünde yolunuza ışık tutacaktır.

***

AĞUSTOS

“ YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ !”

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

• İç dünyanızdaki iyileşme ile, ebeveynlerinize sevinç olarak yansır.

• Kişisel gelişimdeki tekamül evinize bolluk ve bereket olarak yansır.

• Evdeki bolluk bereket, iç huzurunuzu sağlar.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde ebeveynlerinizle değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

***

EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 2 ve 4 evinizden etkiliyor olacak.

• Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

• Özdeğerinizi fark edişiniz, ebeveynlerinizin hayatına huzur getirir.

• Sahip olduklarınız konusundaki olumlu tututmunuz, evinizde bolluk ve bereketi sağlar.

• Ebeveynlerinizle uyumlu ilişkileriniz, değerlerinizi arttırır.

***

EKIM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (3)

“Yakın çevrenizi eleştirmezseniz bu süreci en az hasarla atlatabilirsiniz!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin yakın çevreniz ve eğitim ile ilgili alanınızı gösteren üçüncü evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Kardeş kuzen gibi yakın çevrenizle ve yakın gördüğünüz arkadaşlarınızla aranızda iletişim sorunları yaşanabilecek bir dönemdesiniz. Kendinizi yanlış ifade ediyor ve onları da yanlış anlıyor olabilirsiniz.

Dolayısı ile, herhangi bir konu üzerinde eleştiri yapmak, mükemmelleştirme isteğinizi Nisan ayında Merkür yine direk hareketine başlayana kadar bir süreliğine ertelemeniz yerinde olur.

Diğer taraftan Merkür retrosu özellikle teknolojik aletleri etkilediğinden, bunlar üzerinden kuracağınız iletişiminize ve bu üç haftalık dönemde oluşabilecek data kayıplarına da dikkat etmeniz gerekebilir.

Özellikle medya alanında çalışanların; teknolojik aletlere çok güvenmemeleri, yaptıkları işlemlere tekrar, tekrar dönüp kontrol etmeleri gerekebilir.

Veri kaybına uğramamak için, retro başlamadan önce mutlaka data yedeklemek önemli olacaktır.

Ticaret ve ve pazarlama alanında ise; işlerinizde bazı iptaller veya aksamalar olabilir. Nisan’dan itibaren tekrar işlerinizi yoluna koyabilirsiniz.

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KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2. GÜNÜ”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise dördüncü evden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

• Ev, almak, taşınmak için bulunmaz bir fırsat sizin için. Eğer bu tip bir girişiminiz olacaksa, bu günü değerlendirmeniz yerinde olur.

• Diğer taraftan ebeveynlerinizle önemli görüşmeleriniz için de değerlendirebilirsiniz.

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ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor.

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26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (5)

“Hayatınıza yeni bir bebek girebilir!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz; ; çocuklar ve hobileriniz olan keyif aldığınız alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile eğer çocuğunuz yok ve istiyorsanız, bu Tutulmadan sonra, gökyüzünün sizi bu yönde desteklediğini bilin.

Eğer bir çocuk istiyorsanız, bu sene sonundan itibaren çocuk sahibi olmak için girişimleriniz olabilir.

Eğer bekarsanız, bu tutulma ayrıca size yepyeni bir aşkı müjdeliyor.

Dolayısı ile 26 Aralık’ta gerçekleşen bu tutulmadan sonra hayatınıza yepyeni bir heyecan girebilir.

Eğer siz hobileri olan ve sanata ilgi duyan biri iseniz, yine bu tutulmanın sizi yepyeni bir sanat dalında adım attıracak fırsatları olabilir.

Bundan başka şifalandırıcı aromatik bitkiler gibi bir konu da sizin ilginizi çekebilir ve bu alanda bazı girişimleriniz olabilir.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.