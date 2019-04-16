Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96638
ALTIN
239.348
DOLAR
5.7875
STERLİN
7.5752
EURO
6.5464
Spotify'da çok önemli atama
Spotify'da çok önemli atama
"Kalbiniz sizden daha yaşlı olabilir"
"Kalbiniz sizden daha yaşlı olabilir"
Türkiye'den Notre Dame mesajı
Türkiye'den Notre Dame mesajı
Irak sınırına obüs sevkiyatı 
Son Dakika
Irak sınırına obüs sevkiyatı 
Üstünlüğümüzü kırmak zor
Üstünlüğümüzü kırmak zor

200 bin kelimelik yazılımı Türkçeye çevirdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde telefon satışı ve tamiri yapan Hasan Arzakçı (41), İngilizce olan ve bu dili bilmeyenlerin uyarıları anlamadığı için düşürmesine neden olduğu drone'larla ilgili çözüm buldu. Arzakçı, yaklaşık 200 bin İngilizce kelime içeren uyarı konuşmalarını Türkçeye çevirerek kullanıcılara büyük kolaylık sağladı. Arzakçı, isteyen kullanıcılara Türkçeleştirdiği yazılımı ücretsiz sunuyor.

200 bin kelimelik yazılımı Türkçeye çevirdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde telefon satışı ve tamiri yapan Hasan Arzakçı (41), İngilizce olan ve bu dili bilmeyenlerin uyarıları anlamadığı için düşürmesine neden olduğu drone'larla ilgili çözüm buldu. Arzakçı, yaklaşık 200 bin İngilizce kelime içeren uyarı konuşmalarını Türkçeye çevirerek kullanıcılara büyük kolaylık sağladı. Arzakçı, isteyen kullanıcılara Türkçeleştirdiği yazılımı ücretsiz sunuyor.

16 Nisan 2019 Salı 12:01
0 Okunma
200 bin kelimelik yazılımı Türkçeye çevirdi

DİYARBAKIR - Cep telefonu tamircisi ve satıcısı Hasan Arzakçı, İngilizce olan drone'ları yaptığı yazılımla Türkçeleştirdi. 200 bin İngilizce kelime içeren yazılımı ve konuşmaları Türkçe'ye çevirerek kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan Arzakçı, isteyen kullanıcılara Türkçeleştirdiği yazılımı ücretsiz sunuyor. Arzakçı, drone firmasıyla da irtibata geçerek, yazılımı hiç bir karşılık talep etmeden sunabileceğini aktardı. 

İngilizce bilmeyenlerin uyarıları anlamadığı için drone düşürdüğünü belirten Arzakçı, bunun önüne geçebilmek amacıyla 4 ayda Türkçe yazılım hazırladığını söyledi. Uyarı seslerini de Türkçeye çevirdiğini anlatan Arzakçı, "İngilizce uçuş terimleri nedeniyle birçok drone kazası yaşanıyor. Biz bu uygulamayı Türkçeye çevirmek istedik. Drone severlerin dört gözle beklediği bir yazılımdı. 3-4 aylık bir çalışmayla tamamını Türkçeye çevirdik ve testlere tabi tuttuk. Yüzde yüz başarılı olarak uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Türkçe çeviri ve elektronik sistemler üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları ücretsiz olarak insanların beğenisine sunuyoruz" dedi.

9 BİN 529 SİSTEMDE YAKLAŞIK 200 BİN KELİME

Çalışmanın detaylarını amlatan Arzakçı, şunları söyledi: "Drone kullandığımız zaman ekranda belki 300-500 kelime görürsünüz. Bunlar menüde görülen şeyler ancak yaklaşık 200 bin kelime görülmeyen uyarılar var. Uçuş esnasında bu uyarılar önümüze çıktığında ne yapacağımızı bilmiyoruz. 3-5 saniye içerisinde çıkan bu uyarılara cevap vermemiz gerekiyor. Cevap vermediğimiz zaman drone ya düşüyor ya da kayboluyor. Böyle olduğu zaman insanlar ciddi derecede mağdur oluyor. Bu uygulamayla bunların önüne geçilebiliyor. Sistemin içine girmeden önce basit zannettim. İçine girdikten sonra 9 bin 529 sistemde yaklaşık 200 bin kelime civarı çevrilmesi gereken İngilizce terimlerin olduğunu gördüm. Bunların tamamını Türkçe'ye çevirdim." 

'ÜCRET TALEP ETMİYORUZ'

Arzakçı, uygulamayı herkese ücretsiz sunacağını da belirterek, şunları söyledi:

"Bunu kişisel olarak ticarete dökmeyi düşünmüyorum. Çünkü insanlar bu konuda çok mağdur oluyor. Buna karşı ciddi bir talep varken bunu satmak veya ticarete dökmek benim mantığıma göre yanlış bir şeydir. Bize gelen veya drone'lerini gönderen herkese ücretsiz yüklüyoruz. Ayrıca sosyal medyada da insanların ücretsiz kullanması için paylaşım yapıyoruz. İsteyen herkes dilediği gibi yükleyebilir. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bunun gibi başka çalışmalarımız da var. Benzer firmaların ürünlerine ait uygulamalarına Türkçe çeviri yaptım. İhtiyaç halinde onları da paylaşacağım. Drone sever arkadaşları bu uygulamanın kullanılmasına teşvik ediyoruz. İnşallah güzel bir şekilde bu uygulamayı kullanırlar. Bize de bir hayır duası yapar diye düşünüyoruz. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
YazılımDiyarbakırHasan Arzakçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de profesöre, 'cinsel taciz' iddiasıyla gözaltı
KKTC'de profesöre, 'cinsel taciz' iddiasıyla gözaltı
Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti
“MİLLİ ŞEHİT” DUALARLA ANILDI
“MİLLİ ŞEHİT” DUALARLA ANILDI
HARRAN’A İYİLİK YAĞIYOR
HARRAN’A İYİLİK YAĞIYOR
İlk 1000 Gün Araştırma Sonuçları Açıklandı!
İlk 1000 Gün Araştırma Sonuçları Açıklandı!
Çocuklar rengarenk kuş evleri yapıyor
Çocuklar rengarenk kuş evleri yapıyor
Tunceli'den acı haber geldi
Tunceli'den acı haber geldi
TANAP, 3 Bin 600 Engelli İle İş Dünyası Arasında Köprü Kuracak
TANAP, 3 Bin 600 Engelli İle İş Dünyası Arasında Köprü Kuracak
Cinsel istismarda ilk 5 gün uyarısı
Cinsel istismarda ilk 5 gün uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans