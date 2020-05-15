17 Mayıs Yüzümle Mutluyum Günü Sosyal Medya Kampanyası

NEZAHAT GÖÇMEN

• Aynaya ruj veya kolay silinebilecek bir malzemeyle tamamlanmamış daire çiziyoruz.

• Dairenin dışına #yuzumlemutluyum yazıyoruz. (Dilerseniz kendi mesajlarınızı da ekleyebilirsiniz; başkası olma kendin ol, kendini sev gibi...)

• Kendimizi dairenin içinde olacak şekilde ayna karşısında çekip derneğimizi etiketleyerek fotoğrafı sosyal medyada paylaşıyoruz.

İSTANBUL - Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde doğuştan veya sonradan ‘görünür farklılığı’ olan bireyler için 2018 Mayıs ayında kurulan, ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Doğumsal sendromlar, yara, yanık, tümör, iz gibi nedenlerle yüz bölgesinde ‘görünür farklılığı’ olan birey sayısının ülkemizde yaklaşık 720 bin olduğu tahmin edilmektedir. Derneğin amacı insanların olduğu gibi kabul edilmesi prensibini yaşatmak, insanların dış görünüşleriyle değil, kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği bir bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak, toplumdaki ön yargıları yıkmak, görünüş ayrımcılığıyla mücadele etmek ve farkındalık yaratmaktır. Eğitim, iş, sosyal yaşamlarında insanlar dış görünüşleri nedeniyle irite edici bakışlarla mücadele

etmekte, dışlanmakta, akran zorbalığına ve nefret söylemlerine maruz kalmaktadır. Bu durum bireylerde kaygı ve endişeyi artırmakta, öz güveni zedelemekte, sosyal izolasyon ve depresyonu tetiklemektedir.

Dernek, 17-24 Mayıs tarihleri arasında ‘Yüzümle Mutluyum Haftası’ ile ‘görünür farklılığı’ olan bireylerin maruz kaldığı olumsuz tepkileri önlemek, ön yargıları kırmak, yüz görünümü nasıl olursa olsun her insana eşit ve adil yaklaşımın sağlanmasına katkıda bulunmak ve toplumda farkındalığa dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Bu sebeple;

• Herkesi; Yüz bölgesinde ‘görünür farklılığı’ olan bireylere karşı ‘eşit haklar, eşit şanslar, farklılıklara saygı’ prensibiyle nazik olmaya ve empati kurmaya,

• Medya, reklam veren, film dizi endüstrisini; dış görünümün başarı ve mutlulukla ilişkilendirilmediği, insan bedeninin nesnelleştirilmediği, dayatılan ideal dış görünüm ve güzellik kalıplarının ötesinde içsel değerlerin önemsendiği bir bakış açısıyla görünür farklılığı olan bireylerin ön planda olduğu çalışmalar yapmaya,

• Sağlık çalışanlarını; görünür farklılığı olan bireyler için hizmet kalitesini artırmaya ve kendilerini bu noktada bilinçlendirerek bireylere karşı nazik davranmaya,

• Eğitimcileri; ‘görünür farklılıklara saygı çerçevesinde akran zorbalığını önleyici’ anlayışın

öğrencilere aşılanmasına yönelik çalışmalar yapmaya

• İşverenleri; yüz eşitliği prensibiyle işe alım ve istihdam sürecinde görünür farklılığı olan bireyleri dış görünüşlerinden ziyade yeteneği ve kişiliği ile değerlendirmeye, fotoğrafsız özgeçmiş uygulamasını başlatmaya,

• Politikacıları; ayrımcılık ve nefret suçları konusunda etkin yaptırımlar düzenleme ve uygulamaya Davet ediyoruz...

Derneğimizin kampanyasına destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz.

Instagram / Facebook / Twitter: @yuzumlemutluyum