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13 yıl sonra yeniden görüntülendi

Küçük bir ötücü kuş olan dağ incir kuşu, en son 11 Ocak 2009 yılında Dicle Vadisi'nde görüntülenmişti.

13 Mart 2022 Pazar 11:40
13 yıl sonra yeniden görüntülendi

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nde dağ incir kuşu (Anthus spinoletta) 13 yıl sonra yeniden görüntülendi.

Asya ve Avrupa kıtalarının güney kesimlerinde yayılım gösteren, yaz aylarında dağ yamaçları ile kayalık ve ağaçların olmadığı bölgelerde görülen dağ incir kuşu, kış aylarında ise ıslak çayırlarla, sulak alanları tercih ediyor. Bu şekilde bulundukları bölgelerde kısa süreli göçler gerçekleştiren dağ incir kuşu, bünyesinde barındırdığı biyoçeşitlilikle 2015'te UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne giren ve 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nde 13 yıl aradan sonra yeniden görüntülendi. Dağ incir kuşu, küçük su birikintilerindeki böcek ve larvalarla, bazen de uçan böcekleri havada avlayarak besleniyor. Küçük bir ötücü kuş olan dağ incir kuşu, en son 11 Ocak 2009 yılında Dicle Vadisi'nde görüntülenmişti. (DHA)

DHA

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