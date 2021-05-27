Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1415
ALTIN
519.054
DOLAR
8.5263
STERLİN
12.0953
EURO
10.3910
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
İşletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek
İşletme hakkı 7 yıl...
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü...
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

12 adet dubleks tatil evi satılıyor

Bartın İnkum'da 12 adet dubleks tatil evi ihale ile satılacak

27 Mayıs 2021 Perşembe 16:35
3 Okunma
12 adet dubleks tatil evi satılıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi'ne, Bartın Merkez İlçe Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde, tapuda 138 ada 1 parsel nolu, 4963,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, ilanda cins ve özellikleri belirtilen 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satışı yapılacak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek olup satışı yapılacak tatil evlerinin; Niteliği, İmar Durumu ve Fiili Durumu ilanda belirtilmiştir.

Satış ihalesiyle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
BartınInkumDubleksTatil Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COVID-19’A KARŞI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN FESTİVAL!
COVID-19’A KARŞI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN FESTİVAL!
ÜNLÜLERİN TERCİH ETTİĞİ İŞ İNSANI: SİNAN ÖZEK
ÜNLÜLERİN TERCİH ETTİĞİ İŞ İNSANI: SİNAN ÖZEK
Yusufeli’nin 7'nci kez taşınacağı tarih belli oldu
Yusufeli’nin 7'nci kez taşınacağı tarih belli oldu
2021’nin ilk 4 ayında 108 bin 171 trafik kazası yaşandı
2021’nin ilk 4 ayında 108 bin 171 trafik kazası yaşandı
Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonuna 4 tutuklama
Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonuna 4 tutuklama
Manda kaymağı ve küflü deri katık peyniri tescilleniyor
Manda kaymağı ve küflü deri katık peyniri tescilleniyor
İSTANBUL DOĞAL YAŞAM FESTİVALİNDE BULUŞUYOR..
İSTANBUL DOĞAL YAŞAM FESTİVALİNDE BULUŞUYOR..
SEVGİYLE DÖNÜŞÜM HAREKETİ PLATFORMU
SEVGİYLE DÖNÜŞÜM HAREKETİ PLATFORMU
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma