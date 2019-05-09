11 yıldır 'askıda ekmek' uygulamasını sürdürüyor

BURSA - Osmanlı döneminde maddi durumu iyi olmayan vatandaşların rencide olmaması için başlatılan ‘askıda ekmek’ projesi geleneği Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürdürülüyor. Nuri Doğrul Caddesi'nde bulunan ekmek fırınında her gün onlarca ekmek, yoksul aileler ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtılıyor. Hayırsever vatandaşlar her gün fırın işletmesine onlarca ekmeğin parasını veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, ekmek fırınına gelerek askıdan ekmek almak istediklerini belirterek ihtiyaçları kadar ekmek alıyorlar. Yoksul vatandaşların incitilmeden ekmek ihtiyaçları karşılanırken, bu geleneği 11 yıldır sürdüren ekmek fırını işletmecisi, diğer fırınlara da bu uygulamanın örnek olmasını istiyor.





'RAMAZAN AYINDA İLGİ ARTIYOR'



Fırına gelen vatandaşların kendilerine ekmek aldıktan sonra 4-5 ekmek parasını askıya bıraktıklarını belirten fırın işletmecisi Ali Öztürk, bu projeyi 2008 yılından beri ara vermeden devam ettirdiklerini ifade ederek, “Açıldığımızdan günden beri yaklaşık 11 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. İnegöl’de bizden önce bu uygulamayı yapan yoktu. Bizle birlikte İnegöl’de birkaç fırında ‘askıda ekmek’ uygulaması başladı. Hayrını yapmak isteyen vatandaşlar, hayrını yapıyor ve ekmeğini askıya bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de ekmeklerini askıdan diyerek alıyor. İhtiyaç sahibi ekmeği alırken, kimin verdiğini bilmiyor. Biz bu hayra aracı oluyoruz. Askıda olmadığı zaman da geleni geri çevirmiyoruz. Eksik olursa, bizler tamamlıyoruz. Ramazan ayında da insanların hayır yapma duyguları arttığı için askıda ekmeğe ilgi artıyor. Diğer fırınlarda da bu uygulamanın başlayarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılması gerekiyor” şeklinde konuştu.