10 YILDIR ŞİİRLER GİDECEĞİ ADRESİ BİLİYOR!

HABER MERKEZİ
GAZİANTEP
Gaziantep’li Yazar ve Şair Nihat İlikcioğlu’nun 25. Sanat Yılına { Özel } 128 sayfalık ve 106 eserlerinin olduğu ayrıca kitabın arka kapağında ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ şiiri ve 1996 yılında Radyo Programcılığı sunumu görsel fotoğraflı ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ adlı şiir kitabını ‘’ Sahil Kitap Yayınları ‘’ güvencesiyle şiir severlerine ve değerli okurlarına buluşturmak üzere 07.03.2012 tarihinde çıkarmıştır
ŞİİRİN HER TÜRÜ
Şair Nihat İlikcioğlu’nun ‘’ Duyguların Adresi ‘’ şiir kitabında ‘’ Aşk, sevgi, hayata dair, güncel, ayrılık, özlem dolu, hüzün kokan ve kendini dizelerinde ihbar eden şairin kahve tadında şiirlerini okuyarak yüreğinizin adresine gidebilirsiniz. İşte bu şairin şiirleri tam bana göre diyebilirsiniz
34 YILDIR D/OKUNUYOR!
Şair Nihat İlikcioğlu şiir yazmaya 16 yaşından beri yazıyor olup 34. sanat yılındadır
Şiirin yazılma tarihi vardır ama d/okunma tarihi yoktur. Her daim okuyabilirsiniz okutturabilirsiniz
İŞTE BU ŞİİR TAM BANA GÖRE
DUYGULARIN ADRESİ { Şiir } kitabında okuyacağınız imzasını attığı eserlerinden bazıları şöyle sıralanmıştır
Aşkımızı Çiz Bir Yusufçuk Doğsun
Bahtsız Kadın
Bayramlıklarım Olmadı Ki Bayramlarım Olsun
Buralarda Olmayacağım
Düğün ve Cenaze
İnternet Gelini { Gaziantep Şivesiyle }
Giderken Yanında Götür Gülüşlerini
İşte Kapı Gidebilirsin
Kader Değil Ayrılık
Kendine İyi Bak Deme
Mem u Zin
Merhaba Ölüm
O Bir Hayvan
Otur Benimle Yalnızlığım
Sevişemiyor Musunuz ?
Yar Sensiz Hayat
Vs. vs
HERKES KİTAP OKUSUN!
Küçük bir çocuğun kumbarasında biriktirdiği parası, öğrencinin bir kalem ücreti, memurun, emeklinin cebini yakmadığı kadar cüzi rakamda ve herkes bir ‘’ K İ T A P O K U S U N ‘’ diye DUYGULARIN ADRESİ şiir kitabı sadece 10 TL’ ye satılmaktadır.
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
e.mail: [email protected]
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
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