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10 YILDIR ŞİİRLER GİDECEĞİ ADRESİ BİLİYOR!

‘’DUYGULARIN ADRESİ‘’ adlı şiir kitabını ‘’ Sahil Kitap Yayınları ‘’ güvencesiyle şiir severlerine ve değerli okurlarına buluşturmak üzere 07.03.2012 tarihinde çıkarmıştır

07 Mart 2021 Pazar 14:14
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10 YILDIR ŞİİRLER GİDECEĞİ ADRESİ BİLİYOR!

HABER MERKEZİ

GAZİANTEP

Gaziantep’li Yazar ve Şair Nihat İlikcioğlu’nun 25. Sanat Yılına { Özel } 128 sayfalık ve 106 eserlerinin olduğu ayrıca kitabın arka kapağında ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ şiiri ve 1996 yılında Radyo Programcılığı sunumu görsel fotoğraflı ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ adlı şiir kitabını ‘’ Sahil Kitap Yayınları ‘’ güvencesiyle şiir severlerine ve değerli okurlarına buluşturmak üzere 07.03.2012 tarihinde çıkarmıştır

ŞİİRİN HER TÜRÜ

Şair Nihat İlikcioğlu’nun ‘’ Duyguların Adresi ‘’ şiir kitabında ‘’ Aşk, sevgi, hayata dair, güncel, ayrılık, özlem dolu, hüzün kokan ve kendini dizelerinde ihbar eden şairin kahve tadında şiirlerini okuyarak yüreğinizin adresine gidebilirsiniz. İşte bu şairin şiirleri tam bana göre diyebilirsiniz

34 YILDIR D/OKUNUYOR!

Şair Nihat İlikcioğlu şiir yazmaya 16 yaşından beri yazıyor olup 34. sanat yılındadır
Şiirin yazılma tarihi vardır ama d/okunma tarihi yoktur. Her daim okuyabilirsiniz okutturabilirsiniz

İŞTE BU ŞİİR TAM BANA GÖRE

DUYGULARIN ADRESİ { Şiir } kitabında okuyacağınız imzasını attığı eserlerinden bazıları şöyle sıralanmıştır

Aşkımızı Çiz Bir Yusufçuk Doğsun

Bahtsız Kadın

Bayramlıklarım Olmadı Ki Bayramlarım Olsun

Buralarda Olmayacağım

Düğün ve Cenaze

İnternet Gelini { Gaziantep Şivesiyle }

Giderken Yanında Götür Gülüşlerini

İşte Kapı Gidebilirsin

Kader Değil Ayrılık

Kendine İyi Bak Deme

Mem u Zin

Merhaba Ölüm

O Bir Hayvan

Otur Benimle Yalnızlığım

Sevişemiyor Musunuz ?

Yar Sensiz Hayat

Vs. vs

 

HERKES KİTAP OKUSUN!

Küçük bir çocuğun kumbarasında biriktirdiği parası, öğrencinin bir kalem ücreti, memurun, emeklinin cebini yakmadığı kadar cüzi rakamda ve herkes bir ‘’ K İ T A P O K U S U N ‘’ diye DUYGULARIN ADRESİ şiir kitabı sadece 10 TL’ ye satılmaktadır.

Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
e.mail: [email protected]
https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu
https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/

 

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Anahtar Kelimeler:
Duyguların Adresişiir KitabıNihat İlikçioğluSahil Kitap Yayınları
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