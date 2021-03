10 YILDIR ŞİİRLER GİDECEĞİ ADRESİ BİLİYOR!

HABER MERKEZİ

GAZİANTEP

Gaziantep’li Yazar ve Şair Nihat İlikcioğlu’nun 25. Sanat Yılına { Özel } 128 sayfalık ve 106 eserlerinin olduğu ayrıca kitabın arka kapağında ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ şiiri ve 1996 yılında Radyo Programcılığı sunumu görsel fotoğraflı ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ adlı şiir kitabını ‘’ Sahil Kitap Yayınları ‘’ güvencesiyle şiir severlerine ve değerli okurlarına buluşturmak üzere 07.03.2012 tarihinde çıkarmıştır



ŞİİRİN HER TÜRÜ



Şair Nihat İlikcioğlu’nun ‘’ Duyguların Adresi ‘’ şiir kitabında ‘’ Aşk, sevgi, hayata dair, güncel, ayrılık, özlem dolu, hüzün kokan ve kendini dizelerinde ihbar eden şairin kahve tadında şiirlerini okuyarak yüreğinizin adresine gidebilirsiniz. İşte bu şairin şiirleri tam bana göre diyebilirsiniz



34 YILDIR D/OKUNUYOR!



Şair Nihat İlikcioğlu şiir yazmaya 16 yaşından beri yazıyor olup 34. sanat yılındadır

Şiirin yazılma tarihi vardır ama d/okunma tarihi yoktur. Her daim okuyabilirsiniz okutturabilirsiniz



İŞTE BU ŞİİR TAM BANA GÖRE



DUYGULARIN ADRESİ { Şiir } kitabında okuyacağınız imzasını attığı eserlerinden bazıları şöyle sıralanmıştır



Aşkımızı Çiz Bir Yusufçuk Doğsun



Bahtsız Kadın



Bayramlıklarım Olmadı Ki Bayramlarım Olsun



Buralarda Olmayacağım



Düğün ve Cenaze



İnternet Gelini { Gaziantep Şivesiyle }



Giderken Yanında Götür Gülüşlerini



İşte Kapı Gidebilirsin



Kader Değil Ayrılık



Kendine İyi Bak Deme



Mem u Zin



Merhaba Ölüm



O Bir Hayvan



Otur Benimle Yalnızlığım



Sevişemiyor Musunuz ?



Yar Sensiz Hayat



Vs. vs







HERKES KİTAP OKUSUN!



Küçük bir çocuğun kumbarasında biriktirdiği parası, öğrencinin bir kalem ücreti, memurun, emeklinin cebini yakmadığı kadar cüzi rakamda ve herkes bir ‘’ K İ T A P O K U S U N ‘’ diye DUYGULARIN ADRESİ şiir kitabı sadece 10 TL’ ye satılmaktadır.



Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

e.mail: [email protected]

https://www.facebook.com/ nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/ nihat_ilikcioglu/