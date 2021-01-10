GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU

Aklından geçenleri, dilinin ucuna gelenleri, lafını esirgemeden ve çekinmeden söyleyenlerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”



Kulaklarının her duyduğunu, gözlerinin her gördüğünü, hiç korkmadan yazanların “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”



Özgün, özgür, olayların üstüne üstüne gidenlerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”



Kimseye pabuç bırakmayan, kül yutmayan, cesur, yürekli, bağımsız, tarafsız, yalan konuşmayanların “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”



Haberlerin yayınlanmasında dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet memleket ve yaş ayrımı yapmayanların “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”



Gururlu, onurlu, şerefli, insan haklarına saygılı ve şahsiyetli kişilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”



Hiçbir şeyden ödün ve ödül vermeyenlerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”



Yaz, kış, düğün bayram, cenaze demeden, yirmi dört saat, 365 gün, bir halka simit ve bir bardak sıcak çay parasına çalışanların “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”



Kendini bile ihbar edenlerin günü “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”



Değerli Gazeteciler,



Gözleriniz dört açılsın



Kulağınız yılanın süründüğünü duysun



Aklınız bin



Kaleminizle ağzınız bir olsun



10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü’nüz” Kutlu Olsun…



Nihat İlikcioğlu

Önce Vatan Gazetesi - Yeni Çağrı Gazetesi

e.mail: [email protected]

Tel. 0 532 764 44 48