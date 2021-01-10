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“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

Basın yayın ilkelerine uyanların “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” 

10 Ocak 2021 Pazar 17:51
9 Okunma
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU

Aklından geçenleri, dilinin ucuna gelenleri, lafını esirgemeden ve çekinmeden söyleyenlerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kulaklarının her duyduğunu, gözlerinin her gördüğünü, hiç korkmadan yazanların “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

Özgün, özgür, olayların üstüne üstüne gidenlerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

Kimseye pabuç bırakmayan, kül yutmayan, cesur, yürekli, bağımsız, tarafsız, yalan konuşmayanların “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

Haberlerin yayınlanmasında dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet memleket ve yaş ayrımı yapmayanların “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

Gururlu, onurlu, şerefli, insan haklarına saygılı ve şahsiyetli kişilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

Hiçbir şeyden ödün ve ödül vermeyenlerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

Yaz, kış, düğün bayram, cenaze demeden, yirmi dört saat, 365 gün, bir halka simit ve bir bardak sıcak çay parasına çalışanların “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

Kendini bile ihbar edenlerin günü “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

Değerli Gazeteciler,

Gözleriniz dört açılsın

Kulağınız yılanın süründüğünü duysun

Aklınız bin

Kaleminizle ağzınız bir olsun

10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü’nüz” Kutlu Olsun…
 

Nihat İlikcioğlu

Önce Vatan Gazetesi - Yeni Çağrı Gazetesi

e.mail:  [email protected] 

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüNihat İlikçioğluönce Vatan
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