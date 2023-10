Yaşam, olayların belirli bir sonuca varacak şekilde art arda sıralanmasıdır. Yaşamla birlikte, varoluşsal akış içinde akarak yaşamı elde edebilirsiniz. Yaşamın akışına karşı gelmenin sonucu başarısızlık, bitkinlik, bıkkınlık ve çökkünlüktür. Bu yoruculuktan kurtulmanın yolu, yaşamın her anını kabullenmektir.

Yaşam yolculuğu, yaşamla birlikte yol alarak gerçekleşir. Yaşam bir inanç veya doktrin değildir. Yaşam her zaman akmaya devam eder. Dünya Değişim Akademisi'nde "Yaşam Sanatı" Değişim Programı sayesinde yaşamla birlikte akış gerçekleşir. Yaşam akışıyla birlikte akmak, bireye muazzam bir saadet ve huzur verir. Bu saadet, yaşamla birlik ve bütünleşme sunar.

Yaşam her an herkesin gözlerinde parlar ve her nefes alış verişinde bulunur, kalbinde atar. Birey ve yaşam ayrılmaz iki olgudur. Yaşam ne ise birey de odur. Birey kendini beden olarak gördüğünde yaşamı da kaçırır. O yüzden yaşamla her an birlikte akmak için yaşamın özüne bir yolculuk yapmak gerekir. Yaşamın özü, bireyin özündedir, o yüzden birey kendi özüne odaklandığında, yaşamın içine her an dahil olur.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Yaşam Sanatı" Değişim Programı sayesinde yapay yaşamı bırakıp gerçek yaşamın içinde yeniden var olacaksınız. Farkındalığınız yükselecek ve adeta yaşamla birlikte nefes alıp vereceksiniz.

Kendi yaşamınıza ulaşmanın yolu, değişim ve tekâmül tekniklerini düzenli uygulamaktan geçer. O zaman yaşamın gizem olduğunu hissedeceksiniz ve yaşamın her anını gözlemleyebileceksiniz.

"Yaşam Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada yaşamla birlikte yeniden akmak için, derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Yaşam, başı ve sonu olmayan bir akıştır. Birey de bu akışın bir parçasıdır. Yaşamı elde edip onu doyasıya yaşamak için değişim dümenini kullanarak, yaşamın akışında yeniden var olmak gerekir. Bunun için akışa karşı çıkmayı bırakıp, acele etmekten kaçınmak gerekir.

Yaşam, aceleyi sevmez. Yaşamı sindire sindire doyasıya yaşamak gerekir. Yaşamı elde etmek için onu başka mekanlarda aramayın. Yaşam sizin özünüzde her an akmaya devam eder. Bu yüzden ebedi, ruhi varlık olduğunuzu hissedin ve özünüze yolculuk yapın. O zaman içinizde her an capcanlı olan yaşam gücünü bulacaksınız. O güç, hep sizinledir ve sizi asla bırakmaz.

Mutlu değişimler...