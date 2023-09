Kültür ve medya dünyası

HATIRLIYORUM

GEORGES PEREC HATIRLIYORUM Adlı Romanı Ayberk Erkay Çevirisi ile Everest Yayınlarından çıktı. Bu “hatırlıyorum”lar tam olarak anı, özellikle de kişisel anı değiller; bunlar günlük hayattan küçük parçalar, filanca yılda aynı yaştaki tüm insanların gördüğü, yaşadığı, paylaştığı ve sonra kaybolan, unutulan şeyler; ezberlemeye değmeyen, tarihe geçmeyi, devlet adamlarının, dağcıların, kutsal canavarların anılarında yer almayı hak etmeyen şeyler. Ama kimi zaman, birkaç yıl sonra, bozulmamış ve ufacık halleriyle, tesadüfen ya da bir akşam arkadaş arasında onları aradığımız için geri dönerler; okulda öğrendiğimiz bir şey olabilirler, bir şampiyon, bir şarkıcı ya da çığır açan bir yıldız adayı, herkesin ağzında dolanan bir melodi, bir soygun ya da günlük gazetelerin manşetine çıkan bir felaket, çok satan bir kitap, bir skandal, bir slogan, bir alışkanlık, bir ifade, bir giysi ya da onu giyme biçimi, bir el hareketi ya da daha değersiz, önemsiz, tamamen banal, mucizevi bir şekilde önemsizliğinden koparılmış, bir an geri kazanılmış, birkaç saniye için hissedilemeyen küçük bir nostalji uyandırmış şeyler. Georges Perec

İlkin Kuşlar Uyanır

SEVİNÇ ÇOKUM İlkin Kuşlar Uyanır adlı Öykü kitabı Kapı Yayınları’ndan çıktı. Sevinç Çokum yaşantılarından ve gözlemlerinden yansıyanlarla sevdiriyor öykülerini. Sabah karanlığında uyanan kuşlar… Mürdüm rengi gözleriyle akıllarda kalan özgür bir tosun... Kar bekler gibi umut bekleyen, menekşe çağındaki bir kadın... Adı, şarkıları, kıyafetleriyle beğenilen sanatçı Rüya Narin ve hüzünleri... Göklere, masallara ve efsanelere yaraşan bir at… Elde tutulan bir gülle aniden güzelleşen anlar… Akasyanın dallarında bir kuş var mıydı gerçekten? Hava kararınca o saatlerde kuşlar gitmiş, yuvalarına çekilmiş olurlardı. Ama bazen gecikmiş bir kuş arkada kalmış ve bir dala sığınmışsa? Karanlığın içinde şaşırtıcı bir kanat sesi duyabilirdiniz.

YAŞAM KULLANMA KILAVUZU

GEORGES PEREC YAŞAM KULLANMA KILAVUZU adlı Romanı İsmail Yergüz çevirisi ile Everest Yayınları’ndan çıktı. Yapboz meraklısı milyarder Percival Bartlebooth, Serge Valène’den on sene boyunca resim dersi alır, ardından yirmi yılda dünyayı gezip farklı yerlerde suluboya tablolar yapar. Aynı binada yaşayan ortağı Gaspard Wincker’e bu tabloları yapboza dönüştürmesi için yollayan Bartlebooth, yaşamının son yirmi senesini bu yapbozları çözmeye ve ardından da resmedildikleri yerlere gönderip yok edilmelerine adar... Alt başlığı “Romanlar” olan Yaşam Kullanma Kılavuzu, yapboz sanatına adanmış bir başyapıt olmanın dışında 99 bölüm, 2 bine yakın karakter ve içindeki sayısız oyunla edebiyatta çığır açmış bir eser. Georges Perec, on yılda yazdığı bu dahiyane romanda, Simon-Crubellier Sokağı No: 11’deki bir apartmanı ve sakinlerinin birbirine geçmiş yaşamlarını detaylı mikrokozmos olarak okura sunuyor ve yarattığı evreni sayfalara incelikle nakşediyor. Perec’in, Oulipocu biçimsel kısıtlamaları ve matematiksel modelleri kullanmadaki ustalığının sonucu olan Yaşam Kullanma Kılavuzu, istediğiniz bölümden başlayarak istediğiniz sırayla okuyabileceğiniz, her okunduğunda başka yönlerini keşfedeceğiniz, yenilikçi, oyunbaz ve bir o kadar da sonsuz bir roman.

BÜYÜK CENNET DÜŞÜ

SAM SHEPARD BÜYÜK CENNET DÜŞÜ adlı Öykü kitabı Oben Karasaka çevirisi ile Everest yayınlarından çıktı. “Her açıdan olağanüstü... Shepard bu derlemesiyle en saf haliyle bir hikâye anlatıcısına dönüşüyor.” The New York Times Book Review Modern Amerikan edebiyatının önde gelen isimlerinden Sam Shepard, Büyük Cennet Düşü’nde yer alan on yedi öyküde bize gerçekle hayalin birbirine karıştığı, kimi zaman ayırt edilemez hale geldiği manzaralar sunuyor: Evini terk eden bir adam, yolun ortasında yaralı bir şahinle karşılaşan kadın, verdiği partide misafirlerden birine silah doğrultan bir başkası. Zalimlikle uysallığın, hüzünle sevincin birbirine geçtiği öykülerde, ister gerçek bir araba yolculuğu ister bir hayat yolculuğu olsun, hep bir yolda olma hali söz konusu. Öykücülüğü, oyun yazarlığı, oyunculuğu ve yönetmenliğiyle çok yönlü bir yaratıcı kimliğe sahip Sam Shepard, okuru bu yolculuğa birlikte çıkmaya davet ediyor. “Shepard’ın oyun yazarlığı becerisi kurgusunun acımasız bir durulukla parlamasını sağlıyor.” Los Angeles Times Book Review

OSMANLILAR HANLAR, SEZARLAR VE HALİFELER

MARC DAVID BAER OSMANLILAR HANLAR, SEZARLAR VE HALİFELER adlı Tarih türündeki eser Ayşen Tekşen çevirisi ile Alfa Yayınlarından çıktı. Baer, Osmanlılar: Hanlar, Sezarlar ve Halifeler’de, bu etkili imparatorluğun hükümdarlarının karşılaştıkları çeşitli kültürlerle olan karmaşık bağlantılarının peşine düşüyor. Güç, din ve yönetim karmaşıklıklarına dalarken, Osmanlı tarihindeki gizli hikâyeleri ve daha az bilinen yönleri gün yüzüne çıkarıyor. Fetihler ve toprak genişlemelerinin geleneksel anlatısının ötesine geçerek, imparatorluğun yükselişi ve düşüşü hakkında nüanslı bir anlayış sunuyor. Hanların hayranlık uyandıran saltanatlarından, sezarların imparatorluk görkemine ve halifelerin derin etkisine kadar, Baer, Osmanlıları ve kalıcı miraslarını canlı bir şekilde sunuyor. “Okunabilirliğiyle kalbımizi kazanan bu anlatı bizi, Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye teşvik ediyor.” –The Guardian

Haber muhabiri Cihat Emre Timur

İstanbul Kadıköy'de doğdu. Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim aldı. 2017'de Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarına girdi. İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Yalova Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nu dereceyle kazandı. Aynı yıl Polis Meslek Yüksek Okulu mülakatları sonrası Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'na yerleşme hakkı kazandı. Ancak tercihini İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde tam burslu Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünü okumaktan yana kullandı. Üniversitenin ikinci yılında Star Haber Merkezi’nde staj yaptı. 3. sınıfa geldiğinde STAR TV’de yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında bir yıl İstihbarat muhabirliği yaptı. Farklı şehirlerde adli olayları takip ederek, aileleri tarafından aranan 18 yaş altı toplam 4 kayıp çocuğun yerine kendi istihbaratıyla ulaşarak emniyet güçlerine bildirdi. Üniversitenin son yılında, NTV İstanbul haber merkezinde sözleşmeli olarak çalışmaya başladı. Emniyet Muhabirliğinin yanı sıra tarih ve kent haberleri yaptı. "Virüsün İzini Sürenler" adlı Güncel Dosya ile filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini ekrana taşıdı. Özel günlerde dosya haberler hazırladı. 177 yıllık New York Polis Teşkilatında müdürlük rütbesine ulaşan İlk Türk İdris Güven'le, Londra'da Mutasyon virüsün ilk tanıklarından olan Türk Hemşire ve İngiltere'nin Dover limanında mahsur kalan Türk TIR şoförleriyle özel haberler yaptı. 2022 Nisan ayında TV100 Haber Merkezi'nde mesleğe devam etti. Muğla ve Kütahya'da meydana gelen orman yangınlarında bulundu. Bartın Amasra'daki Maden faciasında sahada görev yaptı. Emre Timur, 2022 Kasım ayından itibaren Haber Global muhabiri olarak görev yapmaya başladı. Deprem Bölgesinde uzun süre sahadaydı. Cihat Emre Timur bu mesleğe dair yeteneği , haberci yönü , kendine özgü anlatım tarzı , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve karizmasıyla dikkat çekmektedir. Cihat Emre Timur tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar Esin Gülümser

1974 yılında Aydın’ın küçük bir kasabasında dünyaya gelmiştir. 7 çocuklu bir ailenin tek kız çocuğudur. Doğayla ve toprakla iç içe büyümesine rağmen bir yanı hep başka dünyaları keşfetmenin hayaliyle yanıp tutuşmuştur. Bu hayalini gerçekleştirmek için 11 yaşında Devlet Parasız Yatılı Okulu sınavlarına kazanarak ortaokul ve lise öğrenimini yatılı olarak okumuştur. Lisede Edebiyat Bölümünde okumak ona farklı bir ayrıcalık kazandırmış ve ilk burada Divan Edebiyatına ve Servet-i Fünun Edebiyatına ilgi duymaya başlamıştır. Bu yıllarda Fuzûlî’den ve Recâizâde Mahmud Ekrem’den çok etkilenmiştir. Daha sonraları bu yerini, ilk psikolojik roman olan Eylül’le tanışınca, eserin sahibi Mehmet Rauf’a farklı bir sempati duymaya bırakmıştır. Şiirle ilgili birkaç şiir denemeleri olmuştur ve şiirde Nazım Hikmet’ten çok etkilenmiştir. Liseden sonra iyi bir üniversiteyi hemen kazanamaz. Ve bu hayal kırıklığıyla birlikte kendisiyle inanılmaz bir savaşa girmiştir daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimini kazanır ve bu bölümde Davranış bilimleri ve Siyasal Bilimler ilgi alanlarını oluşturur. Daha sonra eşiyle tanışır ve evlenirler. Lara ve Kuzey adında çocukları olur. İş hayatından kopar ve eşinin kariyeri için birçok şehirde yaşarlar. Bunlar ona yetmemiştir ve kendi içsel yolculuğuna adım atar. Burada da asıl aradığının bu olmadığını fark eder ve içinde ki o küçük kız çocuğunun kalemiyle birlikte yıllardır onu orada beklediğini anlar. Zorlu bir yüzleşmedir bu onun için çünkü çevresi bunu kabul etmekte çok zorlanır ve en yakınlarıyla problemleri başlar. Sonrasın da kendi devrimini gerçekleştirmek için kollarını sıvar ve inanılmaz bir mücadeleye girer. İlk defa 2019 da “Şiir Gibiydi Yaşamak” adlı Şiir antolojisinde yer alır. Sonra “Elbette” adlı Novella tarzı kısa romanını çıkarır. 2021 de farklı bir yöne kayar ve içindeki tarih sevgisini mitolojiyle birleştirerek kadim uygarlığın insanlık için ne kadar kıymetli olduğunu “Tanrılar Kapısı” adlı eserinde ele alır. Mario Levi’yle Yaratıcı Yazarlık Atölyelerine katılır. Bu esnada Virginia Woolf’un edebiyatından çok etkilenir. Bu atölyede bilinç akışını işlediği “Yırtık Sayfalar” adlı romanını yazar. Yırtık Sayfalar’da Sabahattin Ali ve Zülfi Livaneli’nin etkileri vardır. Sonrasın da kitap okumaları için Fuat Sevimay’la Dünya Edebiyatı okumalarına başlar… Ayrıca Nur Engin’le okumalarını sürdürmektedir. Bu alanda yapılacak ve öğrenecek o kadar çok şey olduğunu söylerken Tomris Uyar’ın Türk Edebiyatındaki yerini ve azmini hayranlık duymaktadır. Şu an “Aklımdaki Papatyalar” adlı felsefi bir romanla, İzmir’i konu alan bir Senaryo çalışmasını sürdürmektedir. Birçok kısa öyküsü ve birçok şiiri bulunmaktadır. Kazı çalışmaları hala devam etmektedir. Bu aralar Haber Ekspress Gazetesi’nde Toplumsal ve Siyasi Gündem yazılarıyla köşe yazarlığı yapmaktadır. En büyük hayali Nobel Edebiyat Ödülünü almak istemesidir.

Yazar Esra YAZDIÇ DEMİR

1982 yılında Aydın’da doğdu. Anne ve babasının mesleklerinden dolayı yedi bölgenin dördünde bulundu. O nedenle değişime, dinlemeye ve anlatmaya şerbetli bir ruh haline sahip oldu. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu bir gazetecidir. 2003’te Cumhuriyet Gazetesi eğitim muhabiri olarak adım attığı gazetecilik hayatına, 2018 yılında Habertürk Gazetesi parlamento muhabirliği görevinin ardından 2018’de ara verme kararı aldı. Mayıs 2023’e kadar Türk Eğitim Derneği’nin basın danışmanlığını yürüttükten sonra Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’na geçerek kurumsal ve medya ilişkileri yönetimini devraldı. Bu süreçte vazgeçmediği tek şey yazmak oldu. Yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplardan Burnumun Renkleri – Altın Kitaplar’dan çıktı. (2022) –Burnumun Renkleri ve Umami ile Gülten Dayıoğlu 2021 İlk Gençlik Romanı Ödülü’ni aldı.Bir burun ve koku körü oğlunun hikâyesi. Tutkuyla bağlı olduğu konuyu bulan birini, cesaretini, aile içi kırılmaları, bu kırılmaların hayatına yansıyışını, bir anosminin yaşadığı zorlukları, akran zorbalığını, dostluğun yaşamımızı nasıl kolaylaştırabileceğini ve ailenin kıymetini kavrayıp, bir renk oyununun kişiyi nasıl yaşama bağladığını görebileceksiniz. Diğer kitap Büyüteç Dedektifleri ise Fenomen Çocuk / Ay Çocuk’tan çıktı. (2022) – (Sherlock Holmes’ü, Dünya tanıyor. Büyüteç Dedektiflerini ise küçük bir mahalle. Onlar Holmes hayranı, meraklı, heyecanlı, araştırmacı 7 harika çocuk. 10 hikâyede kayıpları buluyorlar. Mahalleli, apartman sakinleri, okul arkadaşları bir şey mi kaybetti? Çözümün adresi belli. Büyüteç Dedektifleri.) Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı yapmak üzerine kurulmuş olan eksi18 edebiyat Topluluğu’nun bir üyesi olarak KIPIRTI Çocuk adını verdikleri ve iki ayda bir yayına hazırladıkları derginin yayın kurulunda görev alırken, dergideki kurgu metinlerinin seslendirmelerini yapmaktadır. Eksi 18 Kampüs programında yurt içi ve yurt dışından çocuk edebiyatının önemli isimlerini ağırlamaktadır. Esra Yazdıç Demir’in Hedefi, doğru yerde evet doğru yerde hayır diyebilen, hakkını doğru bir üslupla arayan, soran ve merak eden çocuklar için farklı konuları araştırıp kaleme almaya devam etmek. Esra Yazdıç Demir hem medya ve iletişim hem yazarlıktaki yeteneği , çalışkanlığı , kendine özgü yazarlığı , özgün gazeteciliği , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Esra Yazdıç Demir tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.