Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta miras hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan ilişkin Yargıtay tarafından eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da paranın ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğinde olduğuna ilişkin emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.

Son dönemde karşımıza çok sık çıkan miras hukukuna ilişkin vakalarına bir yenisi daha eklenmiştir. Yargıtay tarafından miras hukuku konusuna ilişkin özellikle miras olarak kalan mal ya da paranın ortak hesaba yatıran kişileri ilgilendiren verilmiş çok önemli bir karar bulunmaktadır.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da paranın ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğinde olduğuna hükmetti.

Bursa'da 1984'te evlenen çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle 4. Aile Mahkemesi kararıyla boşanmışlardır.

Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından davacı kadın, babasından miras kalan ancak kocasıyla açtığı ortak hesaba yatırılan paranın tahsilini talep etmiştir.

Davalı kocanın, kendisine bilgi vermeksizin hesaptan yüklü miktarda para çektiğini anlatan davacı kadın, bu paranın davalı tarafından sebebi bilinmeyecek şekilde harcandığını veya saklandığını belirten iddialarını dava dosyasına sunmuştur.

Davacının 138 bin TL'nin tahsili ile açtığı dava Aile Mahkemesi tarafın davanın kabulüne karar verilerek davalı kocanın davacı kadına bedelin dava tarihi itibariyle işleyecek faizle birlikte ödenmesine karar vermiştir. Aile Mahkemesinin vermiş olduğu işbu karar davalı koca tarafından itiraz edilerek temyiz yoluna gidilmiştir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı tekrar incelemeye almıştır.

Yargıtay’ın vermiş olduğu kararda şöyle denilmektedir;

“KİŞİSEL MAL VARLIĞI"

Yargıtay emsal nitelikteki kararında "Bir eşin miras ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri kişisel mal kabul edilmektedir" şeklinde karar vermiştir.

Davalının iddiasında olduğu gibi paranın ortak harcamalarda kullanıldığının ispatlanamadığı vurgulanmıştır.

"YANILGILI DEĞERLENDİRME"

Yargıtay tarafından verilen yerel mahkemenin bozma kararının gerekçesi ise şu şekildedir Müşterek hesaptaki paranın tamamının davacıya ait kişisel mal varlığı kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulması gerekmiştir.