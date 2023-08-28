Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta aile hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşine cinsel içerikli mesaj atan kişi hakkında “cinsel taciz” suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararını kanuna aykırı bularak bozmasına ilişkin emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.

Son dönemde karşımıza çok sık çıkan aile hukukuna ilişkin vakalarına bir yenisi daha eklenmiştir. Yargıtay tarafından aile hukuku konusuna ilişkin özellikle evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirlerine olan davranışlarının cezai boyutu konusunda önemli bir karar bulunmaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşine cinsel içerikli mesaj atan kişi hakkında “cinsel taciz” suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararını kanuna aykırı bularak bozdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararına göre, Antalya’da yaşayan ve boşanma davaları devam eden çiftten biri, telefon aracılığıyla eşine cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Bu durumdan rahatsız olan eş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hakkında “cinsel taciz” suçlamasıyla dava açılan ve Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkan mesajı atan eşin, beraatine karar verildi.

“EŞİN AÇIK RIZASI BULUNMAMAKTADIR”

Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen beraat kararını kanuna aykırı buldu ve oy birliğiyle bozdu.

Sanığın attığı mesaj içeriklerinin tespit edildiği, eşinin açıkça rızasının bulunmaması nedeniyle suçun unsurlarının oluştuğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Sanığın cinsel içerikli mesajları cep telefonu aracılığıyla gönderdiği, Türk Medeni Kanunu’nun 197. maddesinin boşanma aşamasındaki eşlere ayrı yaşama imkânı tanıyıp, bu süreçte katılanın sanığın taciz içerikli eylemlerine açıkça rızasının bulunmadığının anlaşılması karşısında, üzerine atılı suçtan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan yazılı gerekçeyle beraatine hükmedilmesi kanuna aykırıdır.”

Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde “cinsel taciz” suçunu işleyenlere mağdurun şikâyeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi, suçun, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi halinde ise cezanın yarı oranında arttırılması öngörülmüştür.