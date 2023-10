Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta ceza hukukunda en çok merak edilen ve emsal kararlarda da karşımıza çıkan hakaret kabul edilmeyen sözlerden bahsetmeye çalışacağım.

Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret suçu 125. Maddede detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hakaret suçunun oluştuğunun söylenilmesi için bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunmak gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu 125. Maddesinin gerekçeli metni incelendiğinde hakaret eyleminin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değerin; kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığı olduğu vurgulanmıştır. Bu düzenlemelerin günlük hayatta yaşanan olaylara nasıl uygulanacağını, ne tür sözlerin hakaret suçunu oluşturacağını, ne tür sözlerin ise hakaret suçunu oluşturmayacağını, Yargıtay, vermiş olduğu emsal nitelikteki kararları ile göstermektedir. Buna göre aşağıda sayılan ifadeler hakaret suçunu oluşturmamaktadır;

· Beddua niteliğindeki kelime ve sözler

· Eleştiri veya ağır eleştiri mahiyetindeki kelime ve sözler

· Kaba hitap ve nezaket dışı kelime ve sözler

· Salt rahatsız edici kelime ve sözler

Hukukta her somut olay kendi hal ve şartları içinde değerlendirilmektedir. Her olayda kendi içinde ayrıca değerlendirilir. Bu nedenle Yargıtay’ın hakaret suçu olarak kabul etmediği husus başka bir olayın içerisinde birlikte değerlendirildiğinde hakaret olarak kabul görebilmektedir. Bu sebeple her bir olaya göre değişiklik gösteren söylemlerin taraflarca dikkat edilmesi gerekmektedir.