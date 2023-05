Yaratıcılık kafa ile ilgili değil, kalp ile ilgilidir. Yaratıcılık devreye girdiğinde koşulsuz sevgi akmaya başlar. O zaman şükran ve minnet hissi artar. Varoluşla uyum halinde olursunuz. Koşulsuz sevgi ve evrensel uyum yaratıcılığın ortaya çıkmasına neden olur.

Yaratıcılık mantığı aşar. Zihin sürekli düşünen bir makinedir ama yaratıcılık ve zeka bambaşkadır. Zihin sürekli üretir ve bu üretilenler ya geçmişle ya da gelecekle ilgilidir. Yani bu üretim tekrarlamalardan ibarettir. Yaratıcılık daha önce var olmayan bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Bu yüzden de çok kıymetlidir.

Yaratıcılık yeni bir şeyin var edilmesidir. Yaratıcılık sayesinde bilinmeyen bilinen düzeye iner. Zihin üretir zeka ise yaratır. O yüzden yaratıcılık zeka ile ilgilidir. Zeka bilineni bilinmeyenden ayırt edebilir. Zihin ise sadece bilinenle, görülenle ilgilenir.

Dünya Değişim Akademi’sinde bilimsel tekniklerle uygulanan “Yaratıcılık Değişim Programı” sayesinde bilinmeyenle temasa geçersiniz. Böylece zeka uyanır. Yaratıcı enerji devreye girer ve evrensel kavrayış oluşur.

“Yaratıcılık Değişim Programı” sayesinde yaşamla uyumlu hale gelirsiniz ve yaşamla birlikte akarsınız. Yaşamla birlikte akınca hep hayatın içinde olursunuz. Yaşam sizi hiçbir zaman dışlamaz.

Eskilerle değil yenilerle ilgilenirsiniz çünkü yeni bir insan olursunuz. Dokunduğunuz her şey dönüşmeye başlar, zekanız uyanır. Nefret sevgiye, kızgınlık sevecenliğe, öfke şefkate dönüşür. Zekanın uyanışı yaratıcılığın uyanışına neden olur. İşte o zaman “büyük uyanış” gerçekleşir.

“ Yaratıcılık Değişim Programı” 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırkbeş dakika sürüyor. Her çalışmada teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Her çalışmada yaratıcı edim ile ilgili aydınlatıcı bilgilere yer veriliyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gevşeme tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Eğer “doğru” ve “yanlış” etiketleri varsa yaratıcılık sönmeye başlar. “Doğru” denen şey, size doğru gelmeyebilir. Size “doğru” gelmeyen şeyi hayata geçirdiğinizde hayat sıkıcı hale gelir. Yaratıcılık her an değişim ve her an yenilenme demektir ama sabit fikirler yaratıcılığı öldürür.

Her insan doğuştan yaratıcı olma kapasitesine sahiptir. Her çocuk da yaratıcıdır. Çocuk yaratıcılığını oyun oynayarak ifade eder çünkü varoluş bir oyundur. Zaman geçtikçe rekabet ve hırslar çocuğa yerleşince çocuğun saflığı bozulur.

Yaratıcı olmak için risk almak gerekir. Yaratıcı ve özgür olduğunuzda özlediğiniz coşkuya, koşulsuz sevgiye, mutluluğa tekrar kavuşacaksınız.

Engelleri aşın ve yaratıcılık sayesinde gerçekten değerli olan şeylere değer verin.

Mutlu değişimler