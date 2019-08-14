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Yaprak Tüter ile Başrol Oyunculuğu ve Sinema Üzerine

Cengizhan KAYA
Türkiye

Cengizhan KAYA

[email protected]

14 Ağustos 2019, 16:11

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Öncelikle bize  kendinizden  bahseder misiniz?

Deli doluyum gezmeyi araştırmayı seven hemen her şey olsun isterim haksızlığı tahammül edemem fazla iyi niyetliyim hep bundan kaybederim ..

Kayıp Ruhlar projesi nasıl başladı ? Kayıp ruhlar ilk başrolünüz sizin için nasıl bir süreçti set aşamasından bahseder misiniz ?

Kayıp Ruhlar konusu güzel bir film korku gerilim ve psikoloji kesinlikle izlenmeli. Benim ilk başrolüm çok emek verildi herkes emek verdi ama ben çok çalıştım çok yoruldum repo günüm bile olmadı inşallah emeklerimin karşılığını alırım.   

Filmin gösterimi ne zaman olacak ?

Eylül Ekim gibi sanırım..

Oyunculukla ilgili başka ne tür çalışmalarınız olacak ?

Oyunculukla ilgili her zaman çalışmalarım olacak  teklifleri her zaman değerlendiririm

Sinema  dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Sinema dünyasında değiştirmek istediğim tek şey verilen emeğin görülmesi oyuncuları anlamalarını ; birde herkese oyuncu dememelerini isterdim.   

İyi oyunculuğu nasıl tarif edersiniz ?  

İyi oyuncu olmak istiyorsan  sabırlı kararlı ve istikrarlı olmalısın

Oyunculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Oyunculuğun stresli yanları neler ?

Ben seçtim bu mesleği ve mutluyum stresli yanları çalışma saatlerinin uzun olması.    

Son dönemde sinema dünyasında korku ya da komedi dizi dünyasında da drama ağırlıklı projeler yer alıyor sizce bunun nedeni nedir ?

Çünkü son dönemlerde korku drama ya da komedi daha çok izleniyor 

Televizyonla ilgili projeler olacak mı ?

Ben dizi istiyorum hep sinemadan gittim İnşallah sezon başında güzel bir dizi projesine başlarım.  

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zamanlarımı daha çok gezerek veya evde vakit geçirerek değerlendiriyorum daha çok köpeğim evladım toprakla bir şeyler yapmak istiyorum ona vakit ayırmak beni mutlu ediyor.     

Sosyal sorumluluk çalışmalarınızı ve hayvansever yönünüzü biliyoruz bununla ilgili neler söylersiniz ?

İnsanlar bana hep zarar verdiler o yüzden kendimi hayvanlara adadım sevgileri gerçek duyguları gerçek beni ben olduğum için çıkarsızca seviyorlar  herkese sesleniyorum hayvanları sevsinler 

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gelecekteki planlarımda yurt dışı var oraya yerleşip oyunculuğa orda devam etmek istiyorum

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Sizleri çok seviyorum teşekkür ederim Sevgilerimle

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