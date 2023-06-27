İSTANBUL- İlk solo albümünü 2014 yılında yayınlayan Ozbi, Melek Mosso ile seslendirdiği “Hadi Gittik” ve Gülce Duru ile birlikte söylediği “Olmazlara Yandım” gibi eserler ile adını geniş kitlelere duyurdu. Yaşamını ve kişiliğini yansıtan kendine has şarkıları ile son yıllarda hızlı bir çıkış yakalayan Ozbi, Türkiye’de hip-hop tarzını rap müziğe en iyi şekilde yansıtan sanatçılar arasında anılıyor.

7 Temmuz’da Ozbi konseri ile başlayacak Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 25 Ağustos tarihine kadar her Cuma rap, hip-hop, rock ve alternatif müziğin sevilen isimlerini ağırlamaya devam edecek.

HABER: GİZEM ÇAKAL