TÜRKİYE PAVYONU’NDA SEVİNCE BAYRAK VE ORAL GÖKTAŞ’IN HAYALET HİKÂYELERİ: MİMARLIĞIN ÇUVAL TEORİSİ BAŞLIKLI PROJESİ SERGİLENİYOR

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi 20 Mayıs’ta kapılarını açıyor. Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu bu yıl Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi adlı projesini ağırlıyor.

Terk edilmiş binaları yıkmak ya da kaderine terk etmek yerine, onların hikâyelerini dinlemeyi ve anlamayı öneren Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi odağına mevcut olanı dönüştürmeyi alıyor. Türkiye Pavyonu’nda mimarlık dünyasındaki köklü değişimler, yapay zekâ, robotlar gibi yeni teknolojilerin yardımıyla, nasıl dönüştürebileceğimize dair araştırmalar sergileniyor ve umut dolu öneriler getiriliyor.

Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi projesine evsahipliği yapan Türkiye Pavyonu’nun resmi açılışı 18 Mayıs Perşembe günü, küratörler Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Pavyonu’nun açılışına İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Türkiye Pavyonu eş sponsorları Schüco Türkiye Genel Müdürü Can Eren ile VitrA adına Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan katıldı.

Açılışta T.C. Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, T.C. Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, T.C. Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Roma Kültür ve Tanıtım Müşaviri Haluk Söner, Milano Ticaret Ataşesi Ahmet Erkan Çetinkayış ile Venedik Fahri Başkonsolosu Filippo Olivetti’nin yanı sıra Türkiye’den ve uluslararası mimarlık, sanat ve akademi dünyasından pek çok önemli isim bulundu.

YAPAY ZEKA İLE MÜZİK YAPILABİLİR Mİ?

Resim çiziyor, sahneye çıkıp başrolde oynuyor. Şiir ve roman yazıyor. Hatta şarkı sözü yazıyor, beste yapıyor, albüm kapağı tasarlıyor. Hayatın her alanına yayılan yapay zeka teknolojisi sanat dünyasını da ele geçirmeye niyetli. Sanatçıların bir bölümü yapay zekayla sanat üretmenin kabul edilemeyeceğini savunsa da dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Pet Shop Boys yapay zekaya yeşil ışık yaktı. Grup üyeleri tamamlanmamış şarkılarını yapay zeka kullanarak bitirebileceklerini açıkladı. Bu açıklama müzik dünyasında tartışma yarattı. Peki yapay zeka müzik endüstrisini ve sanatı ele geçirebilir mi? İşin içinde duygu olmadığı için uzun vadede bu pek de mümkün görünmüyor. Yapay zekadan sanatçı esinlenebilir ancak alıp kopyalamak etik olarak kullanıcılar ve dinleyiciler tarafından hoş karşılanmayacaktır.

KLİMT TABLOSUNA 53 MİLYON DOLAR

Gustav Klimt’in eseri müzayedeye çıktı. 7 dakika süren açık artırmada eser tam 53,2 milyon dolar fiyata alıca buldu. Alıcının ismi açıklanmasa da Japon bir koleksiyonerin tabloyu satın aldığı kaydedildi. Sotheby's müzayedesi yetkilileri resmin önemine dikkat çekerken, müzayede öncesi tablonun 45 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu. Klimt’in 20. yüzyılın başında yaptığı eser renk, ışık ve doku kullanılarak bir kaleydoskop etkisi yaratıyor. Tablo sanatçının altın çağda yaptığı eserlerden biri olarak görülüyor. Klimt tablosunda Attersee Gölü'nü resmetmişti. Tablonun Klimt'in özel koleksiyonerlerde kalan nadir eserlerinden biri olduğuna dikkat çekiliyor.

BİRSEN TEZER’DEN YENİ ALBÜM ‘KAĞITTAN KAPTANLAR’

Bir yandan can yakan hüzünlendiren sözler, bir yandan huzur veren melodiler üzerine masal gibi bir ses. Türkiye’nin özel yorumcularından Birsen Tezer on yıl aranın ardından yeni albümü ‘Kağıttan Kaptanlar’ı müzikseverlerle buluşturdu. Ağırlıklı olarak Birsen Tezer’in söz ve müziğini yazdığı 9 şarkıdan oluşan albüm hayatın tüm zorluklarını bir kadının gözünden anlatıyor. ‘Saklasam Kendimi’ şarkısıyla albümün ilk duyurusunu yapan Tezer Redd grubunun solisti Doğan Duru imzalı ‘Seyri Zaman’ şarkısını da kliplendirdi. Albümde şarkıların düzenlemelerine Birsen Tezer’le birlikte orkestra arkadaşları Adem Gülşen, Emre Tankal, Derin Bayhan, Orhan Deniz ve Tunç Öndemir imza attı. Kağıttan Kaptanlar tüm müzik platformlarında yayınlanmaya başladı.

ARİ ASTER’IN MERAKLA BEKLENEN SON FİLMİ BEAU IS AFRAID / KORKUYORUM İKSV GALALARI’NDA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, Ari Aster’ın yeni filmi Beau is Afraid / Korkuyorum’u ağırlıyor. Film vizyona çıkmadan önce 6 Haziran’da Kadıköy Sineması ve CineWAM City’s Nişantaşı'nda gala gösterimi yapacak.

Günümüz sinema dünyasının en yaratıcı isimlerinden Ari Aster, son filmi Korkuyorum ile bizi bilinmeyene doğru delicesine bir yolculuğa çıkarıyor. Hereditary ve Midsommar ile korku-gerilim türüne taze kan getiren Ari Aster'ın her zamanki gibi senaryosunu yazıp yönettiği Korkuyorum, annesine ulaşmaya çalışan paranoyak bir adamın macerasını anlatıyor. Filmin başrolünü benzersiz performansıyla Joaquin Phoenix üstleniyor.

Korkuyorum için, 2011'de yönettiği Beau adlı kısa filmini temel alan Ari Aster, bu filmi bir "kâbus-komedi" olarak tanımlıyor. Kaygı krizleri ve korku ataklarıyla kafası karışan Beau, annesini ziyaret etmek için çıktığı yolculukta onu bekleyen kötü güçler ve görünmeyen gözlerle yüzleşmek zorunda kalıyor; iç dünyasının gizemini ve annesiyle ilişkisini çözmeye çalışıyor. Günümüz dünyasının duygusal kaoslarını ve kolektif bilinmezliğini mercek altına alan film, bir adamın tek başına yolculuğunu izlerken bize her adımda korku ve mizahı birlikte sunuyor.

YENİ ÇIKANLAR

MELİKE ŞAHİN’DEN ‘PENÇE’



Melike Şahin müzik yolculuğuna ‘Pençe’ şarkısıyla devam ediyor. Sanatçının iki yıl aradan sonra yayınladığı ilk yeni şarkı olma özelliğini taşıyan ‘Pençe’ etkileyici sözleri, soundu ve video klibiyle dikkat çekiyor.

ASLI GÖKYOKUŞ’TAN ‘AMAN’

Türk rock müziğinin güçlü yorumcularından Aslı Gökyokuş ‘Aman’ şarkısıyla gündemde. Sadece bir piyano, çello ve keman eşliğinde söylenen ‘Aman’ etkileyici sözleri ve müziğiyle Aslı Gökyokuş’tan zor zamanlara bir ağıt niteliği taşıyor.

MELİSA UZUNARSLAN’DAN ‘SOKAK AĞLANACAK YER DEĞİL Mİ?’

Geçtiğimiz yıl Mazhar Alanson’la yazdığı şarkılarla gündeme gelen Melisa Uzunarslan yeni şarkısında sokak ağlanacak yer değil mi? diye soruyor. Hüzünlü sözleriyle öne çıkan şarkının söz ve müziği Melisa Uzunarslan imzasını taşıyor.

SONER ARICA’DAN BİZ BÖYLE İYİYİZ’

Soner Arıca söz ve müziği kendisine ait olan ‘Biz Böyle İyiyiz’ şarkısıyla insanları birbirini anlamaya, dinlemeye davet ediyor. Şarkı Miraç Kutlugilimzalı ezgisel ve makamsal tavırların modern bir şekilde işlenerek sunulduğu düzenlemesiyle ve Soner Arıca imzalı video klibiyle de öne çıkıyor.