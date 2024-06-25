Hande Yener, bu yaz tatil rotasını Bodrum yerine Antalya'ya çevirdi ve Belek'te lüks bir otelde konaklıyor.

Yanına Gelen Köpeğe Özel Köfte

Tatili sırasında yanına gelen sokak köpeğini besleyen Yener, önce süt ve ardından da cici mama verdi. Ancak bu yetmedi; Yener, köpeği severken "Aşk çocuğu yine geldi bizi ziyarete. Yine geldi bu kız. Şimdi köfteleri pişiyor. Köftelerini yiyecek. Afiyet olsun aşkıma," dedi.

"Allah'ım Herkese Merhamet Ver"

Köpeği uzun süre sevmeye devam eden Yener, "Allah'ım herkese merhamet ver," diyerek insanların hayvanları sevmesini istedi. Sözlerini "Herkese vicdan dağıt ya Rabbim. Hayvanları sevsin herkes," diyerek noktaladı.

Deniz Sefası

Köpekle ilgilenen ve özel pişirttiği köfteleri yediren Yener, köpekle birlikte plaja giderek denize girdi. Her anı kayda alan Yener, köpekle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.