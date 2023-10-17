Futbol’un ne kadar enteresan ve kendi içinde değişkenlikler barındıran görsel bir şölen olduğunu yakın zamanda bir kez daha anladım ve ona, neden ‘sihirli oyun’ dendiğinin gerekçesine son derece net bir biçimde bir kez daha tanıklık ettim.

Öyle ki, bir maç önce neredeyse yerden yere vurulacak nitelikte bir oyun ortaya koyan bir takımı bir sonraki mücadelesinde göklere çıkarıp, koyacak yer bulamayabiliyoruz.

İşte size bunun net kanıtı: A Milli Futbol takımımız. EURO 2024 elemelerinde D Grubunda, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile aynı grupta yer alan ‘Bizim Çocuklar’ son maçında, grubun favorisi olan Hırvatistan karşısında, gerçekten alkışlanacak bir oyun ortaya koyarak, dünya üçüncüsü rakibini, deplasmanda 1-0 yenip hepimizi mutlu etti. Hırvatistan’la içeride oynadığımız maçta rakibimiz karşısında hiçbir varlık gösterememiş ve de 2-0 kaybetmiştik.

Hırvatistan önünde kazanılan bu maçın hemen öncesinde, deplasmanda yendiğimiz Ermenistan karşısında, içeride oynamış ve gücü sınırlı rakibimiz karşısında beraberliği bile güç bela kurtarabilmiştik.

Tabi ki, tüm bu şartları oluşturan bazı nedenleri göz ardı edip yadsımak mümkün değil. Mesela, Milli Takımımızın, tam iki yıl süreyle teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz’un, bu görev için ne kadar doğru bir isim ve de seçim olduğu iyiden iyiye tartışılıyordu.

Gerçekçi olmak gerekirse, belki gelir gelmez değil ancak, alınan sonuçlardan bağımsız olarak, çok kısa bir süre sonra Alman hocayla bu işin pek de iyi gitmeyeceğini anladık.

“Gördük” diyorum çünkü, futbolun paydaşlarının önemli bir bölümü, Stefan Kuntz’un bu işin altından kalmayacağını görüp, bu durumu dile getirmesine karşın, başını Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un çektiği bir kesim de Kunz’un arkasında durup, ona tam anlamıyla bir koruma kalkanı oluşturdu.

Sonuçta, ‘Bütün gerçeklerin er ya da geç bir gün ortaya çıkmak gibi bir eğilimi vardır’ teorisi, her zaman olduğu gibi bu işte de çalıştı ve Kuntz için kaçınılmaz son tecelli etti.

Doğrusunu söylemek gerekirse, ben “Dere geçerken at değiştirilmez” tezini savunanlardandım. Göreve getirilen Montella’nın da elinde sihirli bir değnek olmadığı için, bir anda havayı değiştirip, işleri yoluna sokacağını ön görmemiştim. Fakat samimiyetle söyleyeyim ki, yanılmışım. Montella ile birlikte takıma sanki apayrı bir ruh geldi. Önce Hırvatistan’ı deplasmanda yendiler. Hem de öyle eğrisi doğrusuna denk gelerek değil, rakibine futbolunu kabul ettirerek. Ardından Letonya’yı belki ilk yarıda ortaya koyduğu futbolla değil, ancak ikinci yarıdaki baskısıyla farklı mağlup edip, Almanya vizesini kaptılar.

Net olarak söyleyeyim ki, ben hayatımda Milli Takımımızı ilk kez bir kulüp takımı gibi birbirine bağlı ve teknik direktörüyle bütünleşmiş bir halde görüyorum. İnanıyorum ki Montella etkisiyle birlikte, ‘Bizim Çocuklar’ çok daha iyi bir seviyeye ulaşacak ve sürdürülebilir başarılar ortaya koyacaklardır.

Hoşçakalın…