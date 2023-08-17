

Sürücü Serdal D, biçerdöverle Boğazköy köyünde Gökhan Ç'ye ait tarlada hasat yaptığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin arasında kalan sürücü, yangından kaçmaya çalışırken biçerdöverin devrilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın söndürüldü.

Kazada yaralanan ve yangından kurtarılan Serdal D, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtardıktan sonra biçerdöver üzerinde de soğutma çalışması yaptı.

