Yarın dediğimiz şey yarına çıkabilenlerin hayatıdır. Kimbilir sen belki bugünü atlatamayacaksın, yarına çıkanlardan olmayacaksın...

Gözünü açmakla başlar hayat ve tekrar gözünü yumana kadar ne yaşarsan odur. Uyumak veya ölmek, hiç farkı yok. Uykuda geçen zaman, hayatın içinde bir zaman dilimi olsa bile uyku içerisinde de hayattan koparsınız. Yeni bir güne uyandığınızda hiçbir şeyin dünde bıraktığınız gibi olmama ihtimalini bir düşünün!? Peki uykuya dalıp hiç uyanamadığınızı düşünün, bitkisel hayat gibi bir durum mesela.. Hayattasınız evet ama hayatın içinde misiniz...!

Hayat dediğimiz şey, nasıl bir şey peki? Nefes almak, yemek, içmek, gezmek, kariyer, para, seks, aile, çocuklar! Hayatın içine sığdırmaya çalıştığımız ne çok şey var. Bir sürü hayalimiz var. Hayatı hayat yapan şeyler bunlar. Fakat kurguladığımız herşey hep yarına dair, bugünü hep yarın için yaşıyoruz. Geleceğini garanti altına almak için para biriktirmek gibi. Bir yeri fethetmek, toprak ve ganimet için canını ortaya koymak gibi. Yarın ayılacağını düşünüp kendini kaybedene kadar içenler, beynini uyuşturanlar gibi. Yada ömrümünü ahirete hazırlıkla geçirenler gibi... Sonsuz hayat için, cennet hayatı için bu hayatını kural ve baskılarla geçirenler!

Peki neden? Neden elimizde var olan hayatı en konforlu hali ile yaşamak varken hep yarına, daha sonrasına odaklanmak! Nefes aldığın şu günün kıymetini bilmeden saatleri, dakikaları ziyan etmek... 1 saliseyi bile geri getirmeye kudreti olmayan insan için ne büyük bir ZİYAN!

Kelebeğin 1 günlük ömrü veya bir karganın 250 yılık ömrü.. Bir farkı var mı! İkisi de bir ömür can için.

Karga 250 yıllık bir ömrü olduğunu bilerek mi yaşıyor acaba hayatını yada kelebek bir gün sonra öleceğini bildiği için mi kozadan çıkar çıkmaz çiftleşip yumurta bırakıyor. Hayır.. Onlar sadece içgüdüsel hareket edip günlerini yaşıyorlar. Kelebek "Bugün çiftleşmeyeyim, yarın yaparım" dese bütün bir nesil bitti gitti işte.

Peki sen yarını biliyor musun!Bilmiyorsun ama hep yarını hayal ederek yaşıyorsun. Bugününü ziyan ediyorsun.

Yalancı mıyım?