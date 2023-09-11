Yaz mevsimi kadar olmasa da kışın azımsanmayacak sayıda bir yerlisi var artık yazlık beldelerin.. SURİYERLİLER.

Eskiden yazlık beldelerin yazlıkçıları olurdu. Yazın gelir evlerini açar, tatillerini yapar sonra tekrar kapıyı, pencereyi kitleyip memleketlerine dönerlerdi. Yazın cıvıl cıvıl olan sahiller ve sokaklar yazlıkçılar gidince bomboş kalırdı. Dükkanların kepenkleri kapanır, adeta ölü bir şehre dönüştürdü. Son kalan yörenin köylüsü üç beş ahali de kışı geçirmek üzere köyüne çekilince ortalıkta in, cin top oynardı.

Son dönemlerde durum pek öyle değil. Yazlık sayfiye bölgeleri kışları da epey hareketli. Esnafı artık kışın kepenk kapatmıyor. Tamamı ile yerleşmişler. Hatta bir çoğu vatandaş, nüfus kütükleri oraya kayıtlı, resmen yerlisi yani. Yaz, kış orada yaşıyorlar. Çevreyi senden, benden iyi biliyorlar. Hepsinin 5-6 çocuğu var, okulda Arapça eğitim görseler yeridir yani. Kafa kağıdında yazdığına göre Türkler ama Atatürk'ü bilmiyorlar. Kurtuluş savaşımızı, bu toprakların ne şehitler verilerek işgalden kurtarıldığını bilmiyorlar.

Yörenin ticaret hayatında da etkili hatta tekel durumuna gelmişler. Bakkalı, manavı, fırını, tamircisi, sitenin bahçıvanı, güvenliği, otellerde garsonu her yerdeler SURİYERLİLER.

Çok milliyetçiler.. Birbirlerini tutuyorlar, birisi ile azıcık tartışacak olsanız anında çevreniz kalabalıklaşıyor. Hep birbirlerinden alışveriş yapıyorlar, yanlarında yabancı işçi çalıştırmıyorlar. Buradaki "yabancı" biz oluyoruz, anlamışsınızdır zaten. Sokakta, plajda sürekli Arapça konuşulduğu, tabelalar Arapça yazılarla dolu olduğu için bir Arap ülkesinde tatile gelmiş hissine kapılıp kendinizi turist gibi hissediyorsunuz. Zira plajda su, meyve, simit, mısır satan çocuklar bu hissiyatınızı daha da kuvvetlendiriyor. Bizim turistlere çat pat İngilizcemiz ile bir şeyler anlatmaya çalışmamız gibi onlar da kırık Türkçeleri ile su, incir, çilek satmaya çalışıyorlar bize. İncik boncuk satanlar, köfte ekmek, kokoreç yapanlar, şezlong kiralayanlar, tüm köşe başlarında SURİYERLİLER.

Sahilde yanımdaki sezlongta Almanya'dan gelen gurbetçi bir amcam bana dönüp konuşmaya başladı; "Oğlum memleketimizin kıymetini bilin. Biz Almanya'da yaşıyoruz ama hala bize yabancı gözüyle bakıyorlar. Bu kum, bu deniz, güneş, bu hava Almanya'da yok. Cennet gibi yerde yaşıyorsunuz"

Ben de dedim ki; Abicim sen, ben turistiz, yarın çekip gideceğiz. Burası Suriyerliler'in memleketi olmuş artık. Biz de burada yabancıyız.

Yalancı mıyım?