BUKALEMUN HAYVANI

Gücünün yettiğine çemkiren, yetmediğine sırnaşan insanlardan mısınız... Yazık.

Bir insanı denemek istiyorsanız ona makam verin, güç verin. Asıl kişiliği o zaman ortaya çıkar. Öyle insanlar vardır ki yanınızda melek gibidir. Fakat başka bir ortamdaki davranışları sizi şaşırtabilir. Ortama göre kişilik değiştirebilen insanlardır onlar. Akıllıdır, zekidir, kurnazdır. Nerede nasıl hareket edeceğini, kime çemkirip, kime şirin görüneceğini çok iyi bilir. Bir korunma mekanizması olarak geliştirmiş ve içselleştirmişlerdir bu davranış şeklini. Güven sorunları vardır, korkuları vardır ve bu şekilde kamufle olurlar toplum içinde. Kimine güçlü görünüp ezerek ezikliğini gizlemeye çalışır, kimine sırnaşarak zararsız biri olduğu izlenimi vererek radardan kaçar. Ömrü hayatı boyunca politika yapan, tüm ilişkilerini politik bir yaklaşımla yürüten bu insanlar, işine geldiğinde çok iyi, işi bittiğinde tanınmaz bir hale dönüşebiliyor.

Sevgi yoksunluğunun bir sonucu olarak görüyorum bu davranış şeklini. Kaypakça bir durum bu.

Kimbilir neler yaşadı, ne zorluklarla baş etti de bu hale geldi, insanlıktan çıktı. Bukalemun neden renk değiştirir; düşmanından gizlenmek için. Kendinden korkusu olmasa gizlenir mi... Kendi özgüveni oluşmamış, kendini tanıyamamış, durmadan renk ve kabuk değiştiren bu insanlara BUKALEMUN HAYVANI demek yanlış olmaz.. Fıtri bukalemunlar alınmasın.

Tedavisi var mı; Bence var. Sevgi ve güven ortamında insan gardını düşürür. Dışındaki sert kabuğu atar üzerinden. Evet anlıyorum ilk bakışta sevilebilecek türden insanlar değil bunlar ama eğer ki değeceğine inanıyorsanız emek harcayın. Yaralı kolu kesip atmak ta bir tedavi yöntemi, merhem sürüp sarıp sarmalamak ta. Verdiğiniz emeğe değecek biriyse sabredin, onun yüreğine sevgi tohumlarını siz ekin. Size karşı yaptığı her yanlış davranışta, hatada veya her yalakalığında onu sevginiz ve iyiliğiniz ile kırbaçlayın.. Canı acıyana, derisi yarılana kadar. Kalın derisi açılmadan sevgi içine işlemez.

Sevgi ile dolu bir gönül, hayatı size ve sizinle birlikte paylaşanlara yaşanır kılar. Sevgi güzelleştirir herşeyi. Sevgi bakış açınızı değiştirir çünkü.

Yalancı mıyım?