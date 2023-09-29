Haber: Damla Oya Erman

Bu değişiklik, milyarder Elon Musk'ın yönetimi devraldığından beri geri çekilen en son güvenlik odaklı engel olarak kabul ediliyor.

Bu hamle, ilk olarak Avustralya merkezli bir dijital politika düşünce kuruluşu olan Reset Australia tarafından fark edildi. Araştırmacılar, bu değişikliğin, Avustralya anayasasını değiştirmek ve hükümetle doğrudan iletişim kuracak yerli bir danışma grubu kurma konusundaki büyük bir referandum oylamasına sadece haftalar kala geldiğine dikkat çekerek X'e bir açık mektup gönderdiler.

Reset Australia'nın mektubunda, "Platformunuzda seçim yanlış bilgisi keşfedildiğinde bildirmek için şimdi görünüşte hiçbir kanal bulunmuyor" denilerek, "Bir referandum öncesinde Avustralyalıların ciddi yanlış bilgiyi bildirme yetisinin kaybedilmesi son derece endişe vericidir" ifadelerine yer verildi.

Bu geri çekilme aynı zamanda 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri kampanyasının hız kazandığı bir döneme denk geldi ve çevrimiçi yanlış bilginin yayılması, ABD seçimleri öncesindeki temel bir sorun olarak önemini koruyor.

X, CNN'in Çarşamba günü sabah saatlerinde yaptığı talebe henüz yanıt vermedi. Özellikle, X kullanıcıları hâlâ platformdaki içerikleri "Nefret," "Saldırı ve Taciz," ve "Şiddetli Konuşma" gibi diğer kategorilerdeki ihlaller için rapor edebilirler. Musk ayrıca, kullanıcıların eksik olduğunu düşündükleri bağlamı gönderilere ekleyebildiği "Topluluk Notları" özelliğini uzun zamandır övmektedir.

Bu kullanıcı raporlama özelliği ilk olarak X (o zamanlar Twitter) tarafından Ağustos 2021'de Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Avustralya'daki küçük bir kullanıcı grubu için bir test olarak başlatıldı. Bu özellik, kullanıcıların problemli politik içerikle karşılaştıklarında bir gönderiyi "yanıltıcı" olarak rapor etmelerine izin veriyordu. Şirket, Ocak 2022'de yanlış bilgi raporlama özelliğini daha fazla ülke ve kullanıcıya genişleteceğini açıkladı.

Musk'ün Twitter'ı devralmasının ardından platform, eski ABD Başkanı Donald Trump ve rapçi Kanye West dahil olmak üzere tartışmalı hesapları yeniden kabul etmek gibi diğer değişiklikler de yapmıştır. Musk, platform üzerinde algıladığı sansür endişeleri hakkında uzun süredir görüş belirtmiş ve onun "özgür konuşma" olarak gördüğü şeyi teşvik etmeye odaklanma ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır.

X'in politik içerik yaklaşımına ilişkin diğer son değişiklikler arasında, X'in geçen ay platformda politik reklamlara yeniden izin vereceğini ve 2019'dan bu yana ilk kez bunun mümkün olacağını ve 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri öncesinde güvenlik ve seçim ekipleri için işe alım yapacağını duyurması bulunuyor.