“Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Heyecanlıyız, hafta içinde çalıştık. Lig maçımız da vardı. Yarın iyi bir maç olacak ve iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum.



Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyonum da iyi geçiyor. Uzun yıllar İngiltere’de futbol oynadım. Beşiktaş gibi çok üst seviyede bir takıma geldiğimi biliyorum. Burada her zaman hazır olmam gerektiğinin de bilincindeyim.



Hocamızın ve takım arkadaşlarımın bana desteği çok önemli. Hocamızın ve arkadaşlarımın desteğiyle de bu adaptasyon sürecini çok iyi geçiriyorum.



Daha önce de söylediğim gibi hocamın ve takım arkadaşlarımın desteğiyle ne yapacağımı biliyorum. Daha iyiye gideceğiz. Futbol biliyorsunuz bireysel bir oyun değil kollektif bir oyun. Sadece benimle alakalı değil. Katkı vermek konusunda takıma iyi katkı vereceğimi düşünüyorum. Takımla beraber vereceğiz bu katkıyı bireysel değil.”



Kaynak: Ayşegül Bedir Akosman