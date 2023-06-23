İZMİR AA- Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi önünde kurulan sahnede, Luis Morais ve Estelle Demetria Weber keman, Giorgia Veneziano viyola, Sergio Mastro çello, Damian Saul Posse Robles ise kontrbas ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Grup, Franz Schubert, Joseph Stefan Pelzl, Erich Wolfgang Korngold eserleri ile 19. yüzyıl ve çağdaş bestelerden geniş bir müzikal dinleti sundu.

Festival 11 Temmuz'da sona erecek

Festival kapsamında Penderecki Trio, çağdaş bestecilerden Krzysztof Penderecki anısına 6 Temmuz'da Celsus Kütüphanesi'nde konser düzenleyecek.

Gitarda Portekizli efsane isim Pedro Joia ise 8 Temmuz'da Çeşme Kalesi'nde dinleyiciyle buluşacak.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına adanmış iki yeni bestenin dünya prömiyerinin de sunulacağı 36. Uluslararası İzmir Festivali, 11 Temmuz'da AASSM Büyük Salon'da "Allaturca Impro Piano" ikilisinin "Makam Müziğinde Çeşitlemeler" özel projesinin dünya prömiyeriyle son bulacak.

Festival kapsamında yapılacak etkinliklerin biletleri, AASSM ana gişe ve Biletix gişelerinden alınabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Kalesi ve Celsus Kütüphanesi'nde yapılacak konserler için ücretsiz ulaşım desteği veriyor.

Belediye otobüsleri konser günleri saat 18.00 ve 18.30 arasında DEÜ Sabancı Kültür Merkezi'nin Mithatpaşa Caddesi tarafındaki kapısı önünden hareket ediyor.