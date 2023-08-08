HABER: AZİZ KARATAŞ

Daha önce Whoisnextfc, 1’i Türkiye şampiyonluğu, 7’si ise lig şampiyonluğu bulunan takım, Rakipbul Anadolu Konferans Şampiyonluğuyla 9, İstanbul Şampiyonluğuyla 10'uncu şampiyonluğunu kazandı. Finallerin takımı Whoisnextfc, daha önce de 8 kez ikincilik elde etmişti.

Whoisnext fc şimdi de onlarca il şampiyonu ile Antalya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonluğu için yarışacak. Takımın sonraki hedefi ise Türkiye Şampiyonluğunu da kazanarak Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek olacak.

Şampiyonlukta takımın kaptanı, başkanı ve aynı zamanda futbolcusu olan Sedat Koç’un ise tüm maçlarda yer aldı ve Rakipbul Liginde tam 91 gol kaydetti. Koç’un performansı övgüye değer görülürken, takımın Anadolu Konferansı Şampiyonluğu ve İstanbul Şampiyonluğundaki kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor; Ömer Faruk Kaya, Abdullah Demir, Aziz Çelik, İlyas Baki, Ufuk Saraç, Rıza Kaya, Rüçhan Güler, Mücahit Kaynak, Semih Yaren, Şevket Yılmaz, Tolunay Güven ve kaptan Sedat Koç.