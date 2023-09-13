Haber: Damla Oya Erman

İşte Elon Musk'ın hayatını anlatan Walter Isaacson'ın 670 sayfalık biyografisinde yer alan sahnelerden biriydi. Bugünlerde dünyanın gelmiş geçmiş en zengin kişisi olan Musk, bu biyografi aracılığıyla, kitlelere elektrikli araçları yaygınlaştırmanın yanı sıra roket iticilerini yeniden kullanmayı başaran girişimcinin özel yaşamına yeni bir bakış sunuyor.

Ancak Musk'ın son dönemdeki kamu açıklamaları ve eylemleri giderek dikkat çekici hale geliyor. Nefret söylemi ile mücadele eden kar amacı gütmeyen kuruluşlara dava açıyor ve internetin en kötü aktörlerinin platformlarına geri dönmesine izin veriyor.

Isaacson, Musk'ı bir dinamik deha olarak tasvir ediyor ve bu dehanın kökenlerini çocukluğuna bağlıyor. Musk'ın babası Errol'un neden olduğu duygusal travmaların, onu "riski yüksek bir şekilde tolere edebilen, dramayı seven, epik bir misyon duyan ve zaman zaman acımasız ve yıkıcı bir yoğunluğa sahip savunmasız bir yetişkin çocuk" haline getirdiğini yazıyor.

Isaacson'ın kitabı, Musk'ın hayatına dair yeni detayları ortaya çıkarıyor ve işte dört ana çıkarım:

1. Musk'ın yetiştirilişi ve babası: Musk'ın sürüşünün büyük bir kısmı, onun babası Errol tarafından şekillendirilmiş gibi görünüyor. Musk, babasının ara sıra ama düzenli olarak yaptığı sözlü tacize dayalı olarak duygusal yaralar aldı. Musk, babasının yanında 10 ila 17 yaşları arasında yaşamaya karar verdi, bu dönemde zaman zaman saatlerce süren konuşmalar ve kötü muameleye maruz kaldı. Kardeşi Tosca, Errol'un çocuklarına zaman zaman saatlerce ders verdiğini ve onları değersiz, acınası, yaralayıcı ve kötü yorumlar yaparak ayrılmamalarına izin vermediğini ifade etti.

Musk, babası Errol ile ilişkisini sona erdirdi, ancak zaman zaman ona maddi destek sağladı. Ancak Errol, bir e-posta yoluyla Elon Musk'tan yardım talep etti, bu e-postada soğuk ve elektriksiz olduğunu belirterek oğluna para istedi. Bu mektupta Errol, Güney Afrika'daki Siyah liderler hakkında ırkçı yorumlar yaptı.

2. Musk'ın karma aile ve nüfusa olan takıntısı: Musk, çok sayıda ilişkisi, eski eşleri, eski kız arkadaşları ve çocukları olan karma bir aile yapısına sahip. Isaacson'ın kitabı, Musk'ın 2022 yılında müzisyen Grimes ile Techno Mechanicus adını verdiği üçüncü bir çocuğa sahip olduğunu ortaya çıkarıyor. Musk, aile yapısını, insanların çok gezegenli bir tür olması gerektiği inancını açıklamak için kullandı. Musk, dünya nüfusunun artması gerektiğini savundu ve bu nedenle çok çocuk sahibi olmanın önemli olduğunu söyledi.

3. X, eski Twitter, büyük bir risk: Musk'ın en sevdiği sosyal medya platformunu satın alması, çalışanları azaltması ve politikaları değiştirmesi, diğer şirketleri ve projeleri için zaman ve kaynaklarını tüketmiş görünüyor. Musk, Twitter'ı satın alma kararına ilişkin uzun süren bir hukuki mücadele sonrasında şirketi devralma kararını aldığında, insanların kendi bilgi yuvalarına ayrılacağı ve medeni bir diyalog dünyasının yerine daha fazla ayrışmış bir dünyayı tercih edeceği bir dünyayı engellemek istediğini ifade etti. Ancak Isaacson, Musk'ın bazen ileriye dönük bir tehdit oluşturabilecek mesajlar ve tweet'lerle bu önemli görevi zayıflattığını belirtiyor.

4. Robotlar, aI ve yeni projeler: Musk, yeni mühendislik projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. 2021 yılından bu yana Musk, iki bacak üzerinde yürüyen "insanvari" bir robot olan Optimus üzerinde çalışıyor. Isaacson'a göre, Musk, insanvari robotların insanların tehlikeli veya tekrarlayan işleri yaparak ekonomiyi "neredeyse sonsuz seviyelere" çıkaracağını düşünüyor. Musk'ın en iyi mühendislerinden bazıları ayrıca bir "robotaksi" üzerinde çalışıyor, bu da Uber gibi ortaya çıkan sürücüsüz bir araç. Musk, aynı zamanda X.AI adlı kendi yapay zeka şirketini kurmaya hazırlanıyor ve bu şirketin Google, Microsoft ve diğer şirketlerle rekabet edeceğini söylüyor.

Son olarak, Musk, kitabın son bölümünde şöyle soruyor: "Roketleri yörüngeye oturtabilir veya elektrikli araçlara geçişi kabul etmeden, onun tüm yönlerini kabul etmek, eğilimli ve dengesiz olanları, yapmam gerekenlerden daha fazlasını ısırmam gibi bir şey mi?"