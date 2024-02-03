Evet, yanlış duymadınız. Bu hayatta her şey bir tasarım. Vücudumuz da öyle. Vücudumuz bize yaratan tarafından doğuştan verilen bir hediye. O vücudu geleceğe dair nasıl kullanacağımız bize kalmış. Aslında her birimiz birer tasarımcıyız. Hayatın içinde pek çok şeyin plan ve programını hazırladığımız gibi vücudumuzu da bizzat kendimiz tasarlıyor ve programlıyoruz. O halde sorumuzu tekrarlayalım: Vücudunuzu nasıl tasarlamalısınız?

Allah yaratan bizler ise üreteniz. Allah’ın, “Yeryüzünde bir halife yaratacağım.” derken bu halife kelimesinin kalfa kelimesinden geldiğini duymuştum. Yaratma konusunda Allah tek bir ustaysa, bizler mevcut hammaddeyle kalfa seviyesinde üreten olabiliriz.

Geçtiğimiz hafta içerisinde çok yakın bir arkadaşımla buluştuk. Arkadaşım dediysem, kendisi ailemden bir üye gibidir. Ablam gibi severim. İsmi Rukiye Yaman. Vücut Tasarım Uzmanı. Bir şeyi tasarlarken, tek başına çalışmak ayrı, bir de karşılıklı üretime katılmak ayrı, sizce de öyle değil mi? Rukiye Yaman işte tam da bu işi yapıyor. Daha sağlıklı, daha zinde olmak isteyenlere, karşılarına geçip, niyet ettiklerini başarmalarında yardımcı oluyor.

İSTANBUL KENT BELLEĞİNİ KAYBEDİYORUZ

Rukiye Hanım’la uzun süredir görüşemiyorduk, hasret gidermekti amacımız. Ama sohbet sırasında laf lafı açtı. Konu psikolog olan eski komşusunun vefatına geldi. Duyunca ben de çok üzüldüm. Çünkü kendisiyle daha önce tanışma ve sohbet etme imkanı bulmuş ve düşünce frekansları ve kanalları hakkındaki bilgisiyle beni kendine hayran bırakmıştı. Mekanı cennet olsun. Ben de bu sohbetin üzerine dedim ki, “Şehirde heykeller, anıtlar, bazı tarihi binalar birer birer ortadan kayboluyor, aslında şehrin belleğini kaybediyoruz. Bunu kimi eller kötü niyetiyle bilinçli, kimi ise bilmeden yapıyor. Bir de yaşı kemale ermiş kent uzmanları var mesela. Hatta her alanda bilim adamları. Kendileriyle resmi bir kanaldan söyleşi, röportaj, kitap çalışması v.b yapılmalı. Böylece yeni kuşaklara aktarmak, üzere arşiv oluşturulmalı.”

Tam da bu anlarda yazar Mario Levi’nin vefat haberini aldım. Kendisi 500 yıllık İstanbulluydu. Söyleşilerine, “Size merhaba demek isterim, çünkü merhaba, benden sana zarar gelmez. demektir.” diye başlayan, neden Fransızca röportaj vermiyorsunuz diyen yabancı bir gazeteciye, “benim dilim Türkçemdir.” diyen aydın bir yazardı. Kendisiyle 2004 yılında düzenlenen Kentim İstanbul söyleşileri sırasında tanışma fırsatı bulmuştum. “İstanbul Bir Masaldı” ve “Madam Floridis Dönmeyebilir”, en sevdiğim romanlarıydı. Işıklar içinde uyusun. Ama keşke, İstanbul’la ilgili derin bilgi birikimlerinin, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda daha duyarlı olunsaydı. Aynı hüznü 2018 yılında aramızdan ayrılan Türk Bizantolog ve sanat tarihçisi merhum Profesör Doktor Semavi Eyice’nin kaybında da yaşadım. Kendisi İstanbul’un belleğiydi. Kaybıyla bu şehir belleğini de yitirdi. Aslında bir isim daha var. Bu metropole yazdığı kitaplarla geçmişine ışık tutan tarihçi – yazar Dursun Gürlek. Buradan da duyurum olsun, kendisiyle özellikle Ayasofya tarihi hakkında bir kitap çalışmasında bulunmayı can-ı gönülden isterim.

ÖNEMLİ OLAN DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADIMLARI ATMAK

“Vakit varken tomurcukları topla, zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen çiçek yarın ölüyor olabilir.” Robin Williams’ın başrolünü oynadığı Ölü Ozanlar Derneği adlı sinema filminin tiyatro versiyonuna Rukiye Yaman’la birlikte gitmiştik. Oyundaki “Carpe Diem” yani “An’ı yaşa” vurgusu kendisinin çok hoşuna gitmişti. Zaten Vücut Tasarım Akademisi’nin de felsefesi şu: Önemli olan doğru zamanda, doğru adımları atmak. Doğru ve sağlıklı bir şekilde. Zaten üç boyutlu dünya ile bağlantı kuran tek uzvumuz, ayaklarımız. Sağlık ayaktan başlar! doğru atılan adımlar, vücudumuzun sağlıklı ayakta durmasında, dizden, bel kemiğine, omurilikten, boynumuza, kafatasımıza ve bu sistemlerin koruduğu organların sağlıklı işlevde bulunmasında temeli oluşturuyor. Dik durmak ve durmamak, boyun düzlüğü, boyundaki ve omurilikteki diğer şekil bozukluklarının düzeltilmesinde hepsinin çözümü, sağlıklı adımlardan geçiyor. Sosyal medyadan da daha fazla bilgi edinebileceğiniz, bu özgün çalışma hakkında bir de kitap hazırlığı içerisindeyiz. Kitap hazırlanır hazırlanmaz, okurlarla buluşması için de sabırsızlanıyoruz.

Haftaya yine bir Cumartesi gününde daha yazılarımla siz değerli Önce Vatan okuyucularıyla buluşmak dileğiyle…