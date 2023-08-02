Haber: Mert Osman Erman

Geçen ay, 1977'den beri evreni keşfeden uzay aracı, yanlış bir komut gönderildikten sonra antenini Dünya'dan iki derece uzak bir noktaya çevirdi.

Sonuç olarak, prob komut almayı veya veri göndermeyi durdurdu.

Ancak Salı günü NASA, Voyager 2'den düzenli bir gökyüzü taraması sırasında bir sinyal aldığını açıkladı.

Voyager 2 şu anda nerede?

Voyager 2, yıldızlar arası uzayda - yani yıldızlar arasındaki uzayda - tahmini olarak saatte 34,390 mil (55,346 km) hızla hareket ederek Dünya'dan 12.3 milyar mil (19.9 milyar km) uzakta bulunuyor.

21 Temmuz'dan bu yana prob, NASA'nın Dünya'nın çevresindeki uzayı izlemek için kullandığı dev radyo antenlerinden oluşan Deep Space Network'üne komut alamıyor veya veri gönderemiyor ve uzay aracı yer kontrolörlerinden komut almıyor.

Ancak, iletişik - sınırlı da olsa - şu anda yeniden kuruldu.

Uzay aracının neredeyse 20 milyar kilometre (12 milyar mil) uzaklıkta olduğu göz önüne alındığında, bu sinyalin Dünya'ya ulaşması yaklaşık 18 saat sürdü.

NASA, haberin Voyager 2'nin hala yayın yapmaya devam ettiğini ve "iyi durumda" olduğunu doğruladığını söyledi.

Pazartesi günü daha önce, uzay ajansı Avustralya'nın başkenti Canberra'daki dev anteninin Voyager 2'den gelen herhangi bir sinyali algılamaya çalıştığını açıklamıştı.

Anten, ayrıca Voyager 2'nin bölgesine doğru komut gönderiyordu, uzay aracıyla iletişim kurmayı umarak, Voyager görevlerini yöneten NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (Jet İtki Laboratuvarı) açıkladı.

Daha kapsamlı iletişim henüz kurulmasa da, Voyager 2'nin yılda birkaç kez yönelimini sıfırlayarak antenini Dünya'ya yönlendirmesi programlanmıştır. Bir sonraki sıfırlama işlemi 15 Ekim'de yapılacak ve NASA "iletişimin yeniden başlamasına olanak sağlaması gerektiğini" belirtiyor.

Bu arada NASA, bilimsel araçlarla dolu uzay aracının planlanan evrene yönelik trajedisinin devam etmesini bekliyor.

Probe, 1977'de dış güneş sistemi çalışmaları için fırlatıldığından beri uzayda süzülmektedir.

Voyager 2 ve ikizi Voyager 1, Güneş tarafından üretilen parçacıkların ve manyetik alanların oluşturduğu koruyucu kabarcık olan heliosferin dışında çalışan tek uzay araçlarıdır. 2018'de ve sırasıyla 2012'de yıldızlar arası uzaya ulaştılar.

Bu sondalar, dış gezegenlerin nadir bir hizalanmasından yararlanmak üzere tasarlandı, bu hizalama yaklaşık her 176 yılda bir meydana gelir ve Jüpiter'i ve Satürn'ü keşfetmek için kullanıldı.

Voyager 2, Neptün ve Uranüs'e uçan tek uzay aracıdır, Voyager 1 ise şu anda Dünya'dan neredeyse 15 milyar mil uzakta, bu da onu insanlığın en uzak uzay aracı yapmaktadır.

Geçen hafta NASA, "Belki duymuşsunuzdur... Voyager 2, veri göndermeyi Ekim'e kadar durduruyor. Bu arada, buradayım, Dünya'dan neredeyse 15 milyar mil (24 milyar km) uzakta ve iyiyim! - V1" şeklinde yazdı.

Her uzay aracı, Dünya'nın sesleri, resimleri ve hikayelerini uzaylılara iletmeyi amaçlayan Altın Plakaları taşıyor.