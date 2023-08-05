Haber: Damla Oya Erman

Voyager 2'ye yapılan yanlış bir komut nedeniyle NASA, uzay aracından veri alamıyor ve düzeltebilmek için Ekim ayına kadar beklemesi gerekebilir. Ancak, iyi haber olarak, Voyager 2'nin sinyali hala alınabiliyor ve uzay aracının işlevselliği devam ediyor.

Voyager 2, 2018 yılında güneş rüzgarının sınırlarını temsil eden heliosferden çıkarak güneş sisteminin dışına çıkmıştı. Halen beş enstrümanı çalışır durumda ve interstaller uzaydaki güneş ve kozmik ışınların etkilerini ölçmeye devam ediyor.

Voyager 2, farklı bir yön ve daha yavaş bir hızda hareket ederek, Voyager 1'den daha derin bir noktada bulunuyor ve halen daha anlamadığımız yeni olguları gözlemliyor.

Voyager 1 tarafından keşfedilen "Basınç Önü İki" olarak adlandırılan bir olgu, plazma dalga verileri tarafından tespit edilmiş ve plazma yoğunluğunun aniden iki veya üç kat arttığı görülmüş.

Bu tür olaylar genellikle birkaç ay içinde ortadan kaybolurken, Basınç Önü İki'nin etkisi bir yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Bilim insanları, bu olgunun nedenini ve neden bu kadar uzun süre sürdüğünü henüz anlayabilmiş değiller.

Voyager görevi, 1977'de başlamış olmasına rağmen, henüz bir sona erme tarihi belirlenmemiş durumda. Gelecek yıllarda, Voyager ekibi, uzay araçlarını daha uzun süre çalıştırmak için bazı enstrümanları kademeli olarak kapatmayı planlıyor. Ancak bu sayede, Voyager 2 dahil olmak üzere, hala işlevsel enstrümanlarla önemli bilgiler elde etmeye devam edecekler.