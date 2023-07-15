İSTANBUL- Club Marvy’nin multidisipliner sanat galerisi olan, sanat yönetmenliğini Döne Otyam’ın üstlendiği, bugüne kadar resim, fotoğraf, heykel, baskı teknikleri ve video alanında pek çok eser ile misafirlerine ilham veren Atelier Marvy, sezonun üçüncü sergisi olarak Volkan Aslan’ın ‘Sevgili Çirkin Gelecek’ sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Alçı döküm heykeller üzerine yerleştirilen amorf neon ışıklardan oluşan ‘Sevgili Çirkin Gelecek’ isimli seri sanat tarihi boyunca değişen ideal güzellik anlayışını reprodükson teması üzerinden irdeler. 18 heykelden oluşan seri, çoğunlukla Antik Yunan dönemine ait heykellerin yeniden üretilirken geçirdiği dönüşüm üzerinden sanatın sıradanlaşmasını konu alır. Bu dönüşüm sanatçının Sappho, Hermes, Apollo gibi figürlerin büstlerine yaptığı müdahalelerin gelecekte nasıl bir estetik yargıya yol açacağıma dair belirsizliği de içinde barındırır ve henüz yazılmamış bir sanat tarih için replika olasılıkları üretir.

Volkan Aslan'ın güncel sanatsal pratiği, hem anılarından hem de zaman algımızın şekillendirilebilirliğine dair izlenimlerinden etkilenir. Yarı hatırlanan, yarı unutulan bu hatıralar, onu günlük hayatında karşılaştığı ve geçmişini hatırlatan bazı nesnelere çeker. Kişisel çağrışımlarını yeni ve beklenmedik yorumlarla birleştiren gerçeküstü yapılar oluşturmak için onları oyuncu bir şekilde manipüle eder.

Volkan Aslan’ın ‘Sevgili Çirkin Gelecek’ sergisi, 21 Temmuz’dan başlayarak 21 Ağustos’a kadar Atelier Marvy’de sanatseverlerle buluşacak

HABER: MERVE ELÇİ