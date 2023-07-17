Merhabalar sevgili dostlar,

1966 yılında Ella Helfrick adında Texas'lı bir ev kadını, bol çikolata sosu ve ıslak keki ile yaptığı kek Bakery yarışmasında 2.lik ödülü aldığından bugüne kadar, bir çok kişinin favorisi haline gelmesiyle o günden bugüne biraz malzeme ilaveleri ile de sevilen ikramlıklar arasında yerini almıştır.

Özellikle çikolatalı tatları sevenler için, fazlada uğraş gerektirmeden hazırlanan bir lezzettir.

Çikolataya en çok yakışan ''Vişne''de bugün ki tarifimizde ''Islak Kek''e lezzet katacaktır.

Yaz aylarının özellikle tatlılarda kullandığımız ''Vişne''tam da zamanında tarifimize katkıda bulunacak.

Anayurdu Anadolu ve Balkanlar olan Vişne, gülgiller familyasından kiraz'a benzeyen ve tadı kirazdan ekşi olan, bilimsel adı ''Pranus Cerasus''olan Vişne, Latince isminde yer alan ''Cerasus'' Giresun'un Antik adıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren iyi bir A ve C vitamini kaynağıdır.

Kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri içerir.Prostat ve kolon kanserine karşı koruyucu özelliğine sahiptir.

kuvvetli bir antioksidandır.

Bu kadar güzel faydalara sahip ''Vişne''yi, zamanında hazırladığımız bir çok tatlıda ve hatta yemekte kullanalım.



• MALZEMELER:

• 4 ad Yumurta

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 su bardağı süt

• 1/2 su bardağı sıvıyağ

• 1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış Vişne

• 1 küçük çorba kasesi ortadan ikiye kesilmiş Fındık

• 3 yemek kaşığı kakao

• 2 paket kabartma tozu

• 1, 5 su bardağı Un



• SOS:

• 1 paket çikolata parçacıklı Puding

• 2, 5 su bardağı Süt

• Ayrıca; 1 su bardağı Süt



• ÜZERİNE:

• Fındık kırıkları



• HAZIRLANMASI:

• Yumurtalar ile toz şekeri mikserde yoğun kıvam alana kadar çırpın.

• Krema kıvamına gelen karışıma sıvıyağ ve süt ekleyin.

• Kakao, un ve kabartma tozlarını eleyerek ilave edin.

• Fındıkları vişneleri de ekledikten sonra spatula ile karıştırın ve 24x24 kare kalıba boşaltın.

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 30 dakika pişirin.

• Kekiniz pişerken sosu hazırlıyalım.

• Puding'i 2, 5 su bardağı süt ile karıştırın ve orta ateş üzerinde karıştırarak pişirin.

• Pudıng'i mikserle 5 dakika çırpın ve ılık hale getirin.

• Fırından çıkan kek'e 5 dakika sonra önce 1 su bardağı soğuk sütü gezdirin.

• Kek süt'ü tamamen çektikten ılık haldeki çikolata parçacıklı puding'i gezdirin.

• Üzerini fındık kırıkları ve vişne ile süsleyin.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...