"Özel ve anlamlı bir günde burada olmaktan mutluyum. Buradaki anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu fark edebiliyorum. THY'nin Türkiye'deki en büyük marka olduğunu biliyoruz. Buranın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok uçuşum oluyor. Her seferinde kaliteli bir hizmetle karşılaşıyoruz. Beni çok mutlu ediyorlar. THY ile uçmaktan mutluluk duyuyorum. Onlarla devam edeceğimiz için çok mutluyum. Biz de sahada elimizden gelen her şeyi yaparak bir dahaki Avrupa Şampiyonasına devam ederiz. Bu sözleşmenin uzatılması güven veriyor, hırslandırıyor. Daha çok sorumluluk sahibi kılıyor bizi. Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasın neler yapabileceğimize bakacağız. Dünya Kupası'na gidebilmek için her şeye sahibiz. THY de bizimle beraber. Deplasmandan galibiyetle döndüğümüzde çok yoğun duygularla dönüyoruz. Pilotlarımızın mesajları da bizi her seferinde duygulandırıyor, hosteslerin mutluluğu bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu işbirliği devam ettiği için gurur duyuyoruz. Birlikteliğin hedefinin her zaman Amerika'ya doğru devam edeceğini biliyorum."

Kaynak: AA