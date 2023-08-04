Haber: Ayşegül Bedir Akosman

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında KF Tirana karşısında takımının 2'nci golünü atan Vincent Aboubakar, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Aboubakar'ın açıklamaları:

“İlk maçı kazanmıştık, burada da kazandık. Zemin kötüydü ama kısa sürede adapte olduk. Biz profesyonel oyuncularız ve burada işimizi yaptık. Maç içinde gerilim yaşanabiliyor ama ben yapım gereği sakin bir insanım. Attığım golde top yere çarptığında vurmam gerektiğini düşündüm. O dakikaya kadar gol atamadığım için vuruş anında gergindim. Takım oyunu oynayarak maçı kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Beşiktaş için savaşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki turda da mücadele edeceğiz.”