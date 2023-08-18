İstanbul

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 2-1 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı. Galibiyetin ardından Beşiktaş'ın 57. dakikada ilk golünü atan Vincent Aboubakar ve genç yetenek Demir Ege Tıknaz yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Geriden geldik ve çok iyi bir takım ruhu gösterdik. İlk yarıyı 1-0 geride tamamladık. İkinci yarı karakter sergiledik ve çok istekli oynadık. Maçı kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçlar için bu iyi bir örnek oldu. Oyunu bırakmamamız gerektiğini ve savaşan bir takım olmamız gerektiğini bugün gösterdik. Mutluyuz.



"Lider değil takımın parçasıyım"

Ben lider değilim. Takım arkadaşlarıma, genç oyunculara elimden gelen yardımı gösteren bir oyuncuyum. Gelişmek için ve Beşiktaş’ı daha yukarıya taşımak için, daha iyi skor almak için takımın bir parçasıyım.



"Her zaman Ghezzal’in yanındayız"

Rachid Ghezzal çok önemli bir oyuncu. Hayatta herkes zor anlar yaşıyor ve bu zor anları yaşayanların yanında insanların olması lazım. Biz de takım arkadaşları olarak onun her zaman yanındayız. İnanıyorum ki Rachid Ghezzal eski haline dönecek ve bizim ile beraber olacak.”

Siyah beyazlı genç futbolcu Demir Ege Tıknaz ise Neftçi Bakü maçının ardından şu ifadeleri kullandı.

Demir Ege Tıknaz: Bizim için güzel bir maç oldu

Öncelikle Rachid Ghezzal’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz onunla. İlk yarı gelgitli bir maç oldu ancak ikinci yarıda bütün kontrol bizdeydi. Bizim için güzel bir maç oldu diyebilirim. Ayağıma kramp girdi ve oyundan çıktım. Ancak çok şükür iyiyim. Bizim hedefimiz UEFA Konferans Ligi’nde son ana kadar gidebilmek. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız."