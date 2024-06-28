Türk savunma sanayisinin en önemli vitrini yenileniyor
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) yeni logusu, yeri ve konseptiyle 22-27 Temmuz 2025'te İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.
Türk savunma sanayisinin en önemli vitrini yenileniyor
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) yeni logusu, yeri ve konseptiyle 22-27 Temmuz 2025'te İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.