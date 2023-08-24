Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında ilk kez, Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, deniz suyunda sıcaklık, renk ve tuzluluk, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise seferin gerçekleştiği gemiye kurulan meteoroloji istasyonuyla sıcaklık değerlerinin ölçümlerini gerçekleştirdi.

Ölçümler sırasında havanın sisli ve bulutlu olduğu görülüyor.

AA