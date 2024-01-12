Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) binasının dışında konuşan Ali, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasını değerlendirdi.

Ali, "Şu anda gerçekleşmekte olan bir olayla karşı karşıyayız. Bu yüzden mahkemenin çok hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Karar onların elinde." dedi.

Bu kararın biraz zaman alabileceğini belirten Ali, hakimlerin bu kararı vermedikleri her geçen gün İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürdüğünü dile getirdi.

Ali, bu konuda hızlı hareket etmenin zorunlu olduğunu vurguladı.

AA