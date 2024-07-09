TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin savunma sanayisinde ihtiyaçlarının karşılanması olumlu bir gelişmedir. Eğer dostlarımız Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını göz ardı ederlerse Türkiye savunma ihtiyaçlarını kendi başına üretecektir." dedi.

NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla Washington'da bulunduklarını dile getiren Kurtulmuş, Zirve'nin fevkalade önemli bir dönemde yapıldığını belirtti.

Washington'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini, ABD'deki Türk toplumunun ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler yaptığını anlatan Kurtulmuş, bu toplantıların da oldukça verimli geçtiğini kaydetti.