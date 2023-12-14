"Süper bilgisayarlar" gelecek yıl kullanılmaya başlanacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "TRUBA önümüzdeki yıl etkin şekilde ekosistem tarafından kullanılıyor olacak. TRUBA'da oluşturduğumuz kapasiteyle yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak." dedi.
"Süper bilgisayarlar" gelecek yıl kullanılmaya başlanacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "TRUBA önümüzdeki yıl etkin şekilde ekosistem tarafından kullanılıyor olacak. TRUBA'da oluşturduğumuz kapasiteyle yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak." dedi.