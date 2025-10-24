Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinde milli ve modern sistemler geliştiren STM, taktik İHA alanında yeni teslimatlara devam ediyor.

"Kamikaze İHA" olarak da bilinen sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi ALPAGU’nun yurt içi teslimatlarını yapan STM, ALPAGU'nun ilk ihracatını 2023 yılında yapmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin ihtiyaçları için milli mühendislik güçleriyle geliştirdikleri taktik İHA ailesinin, güvenlik güçlerinin elini sahada güçlendirdiğini belirtti.

ALPAGU'nun operasyonel sahada etkinliği artıracağını belirten Güleryüz, "Gözcü, vurucu ve mühimmat bırakan İHA'ların ardından teslimatlara sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU ile devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski Türkçe'de "düşmana tek başına saldıran yiğit" anlamı taşıyan ALPAGU, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve sürati ile önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor.

Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda ve meskun mahal çatışmalarında aktif görev alabilen ALPAGU, 8 kilometre menzile sahip. Sabit kanatlı vurucu İHA sistemi, fırlatıcı lançer ve yer kontrol istasyonu olarak üç bileşenden oluşan ALPAGU, sahip olduğu elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece ve gündüz etkin görev yapabiliyor.

Hedefini noktasal hassasiyetle imha ediyor

Lançerden fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 15 dakika boyunca uçuş gerçekleştiren ALPAGU, yapay zeka destekli son teknoloji görüntü işleme yazılımı vasıtasıyla hedef takibini başarıyla yapıyor.

Düşük radar kesit alanı ve küçük boyutu ile hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen ALPAGU, üzerindeki mühimmat ile hedefini noktasal hassasiyetle imha ediyor. MIL-STD-331 uyumlu elektronik yaklaşma tapası, görevi değiştirme veya kendini imha kabiliyetleri bulunan ALPAGU, görüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemi ile hassas vuruş yeteneğine sahip.

Tek personel tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurularak kullanılan sistem, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir güç çarpanı ve operasyonel üstünlük sağlıyor.

ALPAGU, sahip olduğu üstün kabiliyetler yanında, farklı platformlara (kara-deniz-hava araçlarına) entegre olabilmesi gibi özelliklerle rakiplerinden ayrışıyor. ALPAGU ağ tabanlı haberleşme sistemi (mesh network link yapısı) sayesinde birden fazla platformun tek bir kumanda (yer kontrol istasyonu) üzerinden kontrol edilerek çoklu görev yapılmasına imkan sağlıyor.

Ağırlığı 2 kilogramın altında olan ALPAGU'ya benzer dünyada sadece 2 platform bulunuyor. STM mühendisleri tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi ile tamamen otonom şekilde seyrüsefer icra eden ALPAGU, hedeflerin tespiti ve imhasını "Man-in-the-Loop" prensibi ile tamamen operatör kontrolünde gerçekleştiriyor.