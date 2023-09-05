Mert, "Şu an envanterdeki performans açısından en yüksek seviyedeki uçak F-16. KAAN ondan daha iyi olacak, sabırsızlanıyoruz. SOLOTÜRK görevini belirli bir süre içerisinde yapıp tekrar filolarımıza döneceğiz. Bizler KAAN'a yetişemeyebiliriz ama bizden sonrakiler belki de KAAN pilotu olacak. Biz de keyifle onları izleyeceğiz." diye konuştu.

SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı da bir Türk pilotu olarak, son dönemde üretilen yerli ve milli araçlarla büyük gurur duyduklarını vurguladı. Türk Hava Kuvvetleri pilotları olarak her görevde ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırdıklarını belirten Bakıcı, "Milli uçaklarımızın, İHA'larımızın, SİHA'larımızın gelişmesi bizlere gurur veriyor." dedi.

SOLOTÜRK pilotu Binbaşı Yasin Dikkule ise dünyada eşi benzeri görülmeyen manevralar yaptıklarını, tahmin edilemeyecek "G kuvveti"ne maruz kaldıklarını dile getirdi.