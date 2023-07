AA- Doğrulanmış hesaplar için ücret alma, tweet görüntüleme sayısında kısıtlama gibi yaptığı değişikliklerle tepkilerin ve eleştirilerin odağında oldu. Aslında Musk’ın amacı bir sosyal medya platformunu sıradan bir şekilde yönetmek değildi. Zaten Twitter’ı daha büyük bir amaç için araç olarak kullanacağını en başından beri dile getiriyordu. Hatta şu an Twitter adında bir şirketin olmadığını söyleyelim.

Platform, Musk'ın asıl hedef noktası belirlediği bir 'everything app' yani her şeyin bir arada olduğu uygulama şirketinin bünyesine girdi: X Corp Peki X Corp nedir? Twitter'a ne olacak? Her fırsatta yapay zekayı eleştiren Musk, iddia ettiği 'iyi huylu yapay zeka' ile Silikon Vadisi'nde iyi ve kötünün savaşını mı başlattı?