İstanbullunun trafik çilesine ilişkin hazırlanan "İstanbul'un Ulaşım Sorunu" başlıklı haberin bu bölümünde, megakentte, sefer sırasında bozulması sık sık sosyal medyadaki paylaşımlara yansıyan, duraklardaki yolcu bilgilendirme ekranlarında geliş saati yazılmasına rağmen çoğunlukla zamanında ulaşamayan otobüslerin ve toplu ulaşımın son durumu ve yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Yol kenarında arızalı, yolcuların ittiği, kaza yapan ve yanan araç görüntüleriyle sürekli gündeme gelen otobüsler konusunda, yolcuların penceresinden çözüm önerileri aktarıldı.

AA