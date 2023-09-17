Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanarak 2012'den bu yana kayalıktan halatla atlama (rope jumping) ile uğraşan RJTurkey ekibi rehberliğinde 15-17 Eylül'de Ankara'da ilk kez düzenlenen etkinlikte, 70 metrelik kayalıktan halatla atlama deneyimi yaşayan extrem spor tutkunları heyecanlı anlar geçirdi.

Aileleri ve yakınlarıyla etkinlik alanına gelen 150 sporcu, atlamanın yapıldığı kayalığın yanında bulunan Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen İnönü Mağaraları ve tünellerini de keşfetme imkanı buldu.

AA