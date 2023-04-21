Sabahın erken saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye Müslümanlar akın etti.

Moskova bölgesinde 30'dan fazla noktada bayram namazının kılınması için özel alan hazırlandı. Başkentteki camilerde namaz kılmak isteyenler, çevredeki metro istasyonları ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Camilere sığmayan binlerce kişilik cemaat, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı caddelerde Müslümanlar, sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadelerinin üzerinde bayram namazına durdu.